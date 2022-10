Het Oekraïense leger heeft in de afgelopen maand 600 nederzettingen heroverd op Rusland, waaronder 75 in de zuidelijke regio Kherson. Het zuiden van het land laat zich minder gemakkelijk terugwinnen door de Oekraïners.

In de noordoostelijke regio Kharkiv zijn 502 nederzettingen bevrijd, in Donetsk 43 en in Luhansk 7, meldt het Oekraïense ministerie voor de re-integratie van de tijdelijk bezette gebieden. De cijfers zijn niet bevestigd door het leger of president Volodomir Zelensky.

De Oekraïense troepen boekten vrij snel succes met hun tegenoffensief in het noordoosten, maar het blijkt lastiger om de Russen in het zuiden van het land te verdrijven. Inmiddels zouden burgers in de zuidelijke provincie Kherson er door Rusland toe zijn opgeroepen het gebied te verlaten. Volgens het Britse ministerie van Defensie gebeurt dat omdat de Russen rekening houden met escalerende gevechten in de provincie.

Oekraïense functionarissen hebben lang gesproken over het belang van het heroveren van Kherson, een vlak, agrarisch gebied dat Rusland in de eerste dagen van zijn invasie bijna volledig veroverde. Grote territoriale verliezen in Kherson kunnen een bedreiging vormen voor de Russische bevoorradingslijnen naar het strategisch belangrijke schiereiland de Krim, verder naar het zuiden. Rusland annexeerde de Krim in 2014.

In regio Donetsk komen Russen in beweging

Een tegenvaller voor Oekraïne is de beweging van Russische troepen in de regio Donetsk richting de stad Bakhmut. Volgens het Britse ministerie van Defensie boekten de Russen daar de afgelopen drie dagen vooruitgang.

De Britten achten het mogelijk dat Russische troepen van daaruit verder willen oprukken naar drukbevolkte gebied rondom Kramatorsk en Sloviansk, enkele tientallen kilometers verderop.

De Russische opmars verloopt traag, ziet het Britse ministerie. Russische troepen worden tegengewerkt door het Oekraïense leger en gaan bovendien gebukt onder een ernstig tekort aan munitie en mankracht.

Donetsk, Luhansk en Kherson werden samen met Zaporizhzhia eind vorige maand door Rusland geannexeerd. Die actie werd als illegaal beschouwd en streng veroordeeld door Oekraïne en het Westen. Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van donderdag noemden 143 van de 193 lidstaten de stap illegaal.