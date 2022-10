Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De NAVO heeft de Russische president Vladimir Poetin gewaarschuwd voor de inzet van kernwapens, hoewel dat nog niet aan de orde lijkt. In Kherson worden inwoners opgeroepen te vertrekken vanwege hevige gevechten in het zuiden.

De stevige uitspraken van de NAVO waren afkomstig van Jens Stoltenberg. De NAVO-chef wilde niet kwijt wanneer de alliantie zelf kernwapens zou inzetten om Rusland te stoppen. "Dan moet er ontzettend veel gebeuren. Het is nu nog extreem ver weg."

Frankrijk en EU-buitenlandchef Josep Borrell lieten deze week weten dat zij niet met atoomwapens willen terugslaan als Rusland kernwapens inzet. Het NAVO laat het expres in het midden zodat Rusland rekening moet blijven houden met een totaal escalerende oorlog.

Volgens Stoltenberg weet Poetin dat "ernstige consequenties" wachten als het "de belangrijke grens" overschrijdt. De Nederlandse defensieminister Kajsa Ollongren deelde eenzelfde boodschap: "We moeten kalm reageren, en niet zeggen tot welke reactie dat gaat leiden. Tegelijkertijd moeten we erop blijven hameren dat de inzet van kernwapens niet moet gebeuren."

NAVO komt met klein steunpakket, maar Zelensky heeft veel meer nodig

De NAVO presenteerde ook nog een kleine militair steunpakket voor Oekraïne. Zo worden stoorzenders naar Kyiv gestuurd om Russische drones te bestrijden. Die 'zelfmoorddrones' zorgden deze week voor veel slachtoffers bij luchtaanvallen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had gevraagd om extra luchtafweergeschut. Volgens hem is nog maar 10 procent van de benodigde systemen binnen. Donderdagochtend werd Kyiv opnieuw onder vuur genomen en daar zou belangrijke infrastructuur bij zijn geraakt.

In de afgelopen dagen presenteerden onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland plannen om snel nieuwe wapens te leveren. Donderdag sloot het Verenigd Koninkrijk zich bij dat rijtje aan. Het land van premier Liz Truss gaat dezelfde soort AMRAAM-luchtafweerraketten leveren die Nederland ook overhandigt.

Evacuaties in Kherson vanwege naderende zware strijd

Vóór de raketaanvallen stond de oorlog vooral in het teken van het Oekraïense tegenoffensief. In het oosten en zuiden wordt zwaar gevochten. In de zuidelijke provincie Kherson zouden burgers door Rusland zijn opgeroepen om het gebied te verlaten. Volgens het Britse ministerie van Defensie gebeurt dat omdat de Russen rekening houden met escalerende gevechten in de provincie.

Kherson is een van de vier regio's die Rusland onlangs heeft geannexeerd. Vrijwel geen enkel land erkent dat de regio's nu Russisch grondgebied zouden zijn. De Russen hebben de provincie überhaupt niet helemaal in het bezit.

De Verenigde Naties hebben de Russische annexatiepoging donderdag veroordeeld. Op de Algemene Vergadering van de 193 lidstaten werd de stap "illegaal" genoemd door 143 leden. De veroordeling heeft geen gevolgen, maar wordt gezien als teken dat Rusland zich internationaal verder isoleert. China en India onthielden zich van de stemming.

Het is de tweede keer dat de VN Rusland op de vingers tikt. Kort na de Russische invasie in Oekraïne eind februari had de VN al de "agressie" van Rusland in de meest krachtige bewoordingen afgekeurd. Rusland legde de eis om onmiddellijk zijn strijdkrachten terug te trekken naast zich neer. De oproep destijds werd aangenomen door 141 voorstemmers.

Erdogan wil dat bloedvergieten stopt

Poetin heeft zich donderdag niet bekommerd om de VN. Hij sprak met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in de Kazachse hoofdstad Astana. Het tweetal sprak naar verluidt over mogelijke uitwegen uit de oorlog.

Voor het gesprek vroeg Erdogan Poetin namelijk dringend om "een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne". Turkse en Russische media konden na de top weinig concrete uitkomsten melden.

De leiders spraken ook over economische kwesties. Rusland is zeer belangrijk voor Turkije, gezien het veel graan, kunstmest en brandstof overhandigt. Erdogan zei dat hij meer wil doen om de export van Russisch graan en kunstmest naar arme landen uit te breiden.

Het is niet de eerste keer dat Erdogan zich opwerpt als bemiddelaar. Hij onderhoudt goede relaties met de twee oorlogvoerende landen. Daarnaast is Turkije een vooraanstaand NAVO-lid dat geen sancties tegen Rusland heeft afgekondigd. Tijdens eerdere gesprekken nam Erdogan het initiatief om Oekraïense havens en de Zwarte Zee buiten de strijd te houden, waardoor de export van Oekraïense landbouwproducten weer mogelijk maakte.