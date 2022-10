De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan spreken elkaar donderdag tijdens een top in Kazachstan. Waarschijnlijk gaan ze het hebben over de mogelijkheid de strijd in Oekraïne te staken.

Kort voor het gesprek heeft Erdogan de Russische president dringend verzocht een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne.

Het is niet de eerste keer dat Erdogan zich opwerpt als bemiddelaar. Hij onderhoudt goede relaties met de twee oorlogvoerende landen. Daarnaast is Turkije een vooraanstaand NAVO-lid dat geen sancties tegen Rusland heeft afgekondigd.

Erdogan heeft het initiatief genomen om Oekraïense havens en de Zwarte Zee met een internationale overeenkomst buiten de strijd te houden. Dat maakt sinds juli de export van veel Oekraïense landbouwproducten weer mogelijk.

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar sprak eerder deze week al met zijn Russische collega Sergei Shoigu. De twee waren het erover eens dat er een staakt-het-vuren moet komen tussen Rusland en Oekraïne.

De laatste onderhandelingsronde was eind maart in Turkije. Toen was er geen doorbraak.