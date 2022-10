Rusland heeft donderdagochtend opnieuw luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv uitgevoerd. Daarbij is belangrijke infrastructuur geraakt, meldt een woordvoerder van president Volodymyr Zelensky. Wat de doelwitten precies waren, is niet duidelijk.

Oleksiy Kuleba, een militaire gouverneur in de regio Kyiv, meldt op Telegram dat er gebruik is gemaakt van kamikazedrones met explosieven.

De Oekraïense hoofdstad ligt al meerdere dagen onder vuur. Sinds de explosie op de Krimbrug van zaterdag vuurt Rusland raketten op verschillende steden in Oekraïne af. Volgens de Russische president Vladimir Poetin zijn de aanvallen een "vergelding" voor de aanval op de voor Rusland belangrijke brug.