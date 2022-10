Rusland heeft donderdagochtend opnieuw luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv uitgevoerd. Daarbij is belangrijke infrastructuur geraakt, meldt een woordvoerder van president Volodymyr Zelensky. Wat de doelwitten precies waren, is niet duidelijk.

Oleksiy Kuleba, een militaire gouverneur in de regio Kyiv, meldt op Telegram dat er gebruik is gemaakt van kamikazedrones met explosieven.

De Oekraïense hoofdstad ligt al meerdere dagen onder vuur. Sinds de explosie op de Krimbrug van zaterdag vuurt Rusland raketten op verschillende steden in Oekraïne af. Volgens de Russische president Vladimir Poetin zijn de aanvallen een "vergelding" voor de aanval op de voor Rusland belangrijke brug.

Ook Mykolaiv, een stad in het zuiden van Oekraïne, heeft in de nacht van woensdag op donderdag te maken gehad met aanvallen van het Russische leger. Dat meldt burgemeester Oleksandr Syenkevych.

Er zou een appartementencomplex zijn geraakt en meerdere verdiepingen zouden volledig verwoest zijn. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

Poetin overlegt met Erdogan

De Russische president Vladimir Poetin is ondertussen aangekomen in Kazachstan voor een regionale top. Poetin spreekt in de marge van die top met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar sprak eerder deze week al met zijn Russische collega Sergei Shoigu. De twee waren het erover eens dat er een staakt-het-vuren moet komen tussen Rusland en Oekraïne.

Turkije probeert al sinds de inval door Rusland in Oekraïne op 24 februari te bemiddelen tussen de twee landen, waar het goede betrekkingen mee heeft.