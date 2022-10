De Verenigde Naties hebben de Russische annexatie van vier Oekraïense regio's veroordeeld. Tijdens de Algemene Vergadering werd de stap van Rusland illegaal genoemd. De stemming volgde op twee dagen van Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne.

143 lidstaten stemden voor, 5 landen stemden tegen en 35 landen onthielden zich van stemming, waaronder grootmachten China en India. De veroordeling heeft geen gevolgen, maar wordt gezien als een teken dat Rusland zich internationaal verder isoleert.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemt de stemming "een krachtige herinnering dat een overweldigende meerderheid van landen aan de kant van Oekraïne staat". President Joe Biden voegde daaraan toe: "De inzet van dit conflict is voor iedereen duidelijk, en de wereld heeft als reactie daarop een duidelijke boodschap: Rusland kan een soevereine staat niet van de kaart vegen."

Kort na de invasie in Oekraïne eind februari had de VN de Russische "agressie" al afgekeurd. Toen werd geëist dat Rusland onmiddellijk zijn troepen terugtrok, maar daar ging president Vladimir Poetin niet op in. Die oproep werd toen aangenomen met 141 stemmen. Rusland, Belarus, Eritrea, Noord-Korea en Syrië stemden tegen en 35 landen onthielden zich van de stemming. Dit keer werd Moskou gesteund door Nicaragua in plaats van Eritrea.

De Russische annexatie van de bezette regio's Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk en Donetsk werd internationaal al fel veroordeeld. EU-leiders beloofden dat Rusland op extra sancties kan rekenen.