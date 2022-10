Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het luchtalarm klonk voor de derde dag op rij in heel Oekraïne. Hoewel een nieuwe golf raket- en droneaanvallen uitbleef, vielen er op een markt in Donetsk wél doden bij een bombardement. Het Westen heeft genoeg van de aanvallen op burgerdoelen en presenteerde nieuwe militaire steunpakketten.

Op het moment van de raketaanval was het druk op de markt, zegt de regionale gouverneur van Donetsk. Voor zover bekend zijn er zeker zeven doden gevallen. Sinds maandag veroorzaakten bombardementen tientallen doden.

Rusland zegt met de bombardementen militaire infrastructuur en energiefaciliteiten te raken. Die uitspraak moet met een korrel zout genomen worden, gezien de raketten vaak burgerdoelen treffen. Ook paus Franciscus bestempelde de bombardementen woensdag tot "een orkaan van geweld".

Voor de NAVO waren de raketaanvallen reden om woensdag bij elkaar te komen. De lidstaten willen meer wapens doneren om Oekraïne te beschermen tegen de rakettenregens. Dat gaat echter moeizaam, omdat wapenloodsen en magazijnen van veel landen ook leeg raken.

Nederland geeft luchtafweerraketten en bereidt nieuwe steun voor

Desondanks zijn later op de dag de eerste toezeggingen gedaan. Zo stuurt Nederland voor vijftien miljoen aan luchtafweerraketten naar Oekraïne. Defensieminister Kajsa Ollongren wil niet verduidelijken om wat voor raketten het precies gaat en hoeveel het er zijn. "Maar ze staan voor 15 miljoen bij ons in de boeken, dus het is een stevige bijdrage."

Het gaat vermoedelijk om zogeheten AMRAAM-raketten, die worden afgeschoten met een lanceerinstallatie die de Verenigde Staten eind september voor het eerst aan Oekraïne leverden. Zo'n lanceerinstallatie (NASAMS), waarvan Kyiv er volgens de Amerikanen meer tegemoet kan zien, kan projectielen neerhalen van een afstand van tientallen kilometers.

Het kabinet zweeg de afgelopen maanden steevast over wapenleveringen om Rusland niet wijzer te maken. Daarop maakt Ollongren nu een uitzondering. "Omdat ik denk dat Poetin moet zien dat aanvallen als die van de afgelopen dagen averechts werken en dat Oekraïense bondgenoten er daardoor juist een schep bovenop doen."

Oekraïne krijgt gewenste luchtafweergeschut

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had met spoed gevraagd om extra luchtafweergeschut. Op een later moment kan Oekraïne meer Nederlandse hulp tegemoetzien, verzekerde Ollongren. Het sturen van extra pantserhouwitsers, het zwaarste geschut dat Nederland heeft, behoort dan tot de opties.

Vanuit Duitsland moeten deze week al vier van de modernste Duitse luchtafweersystemen arriveren. Daar komt bij dat Denemarken en Frankrijk woensdagavond beloofden om binnen enkele weken luchtafweergeschut af te leveren. Het is niet bekend om welk type het gaat.

Ook presenteerde ook Canada een nieuw steunpakket ter waarde van 35 miljoen euro. Het gaat onder meer om artilleriegeschut en winteruitrustingen. Canada leverde al voor 450 miljoen euro aan militaire steun.

Geruchten over aantal slachtoffers aan Russische zijde

Ten slotte zijn er geruchten over het aantal slachtoffers aan Russische zijde. Volgens de Russische website Vazjnje Istori zijn er zeker 90.000 soldaten gesneuveld of door verwondingen niet meer inzetbaar. De site baseert zich op een agent van de Russische veiligheidsdienst en een voormalig officier van de staatsveiligheid.

Het werkelijke aantal slachtoffers is vrijwel onmogelijk vast te stellen. Het Britse ministerie van Defensie ging begin september nog uit van zeker 80.000 verliezen aan Russische zijde, onder wie 25.000 gesneuvelde militairen. Amerikanen gingen in augustus uit van 70.000 tot 80.000 gedode en gewonde militairen.

De Russen geven zelf geen openheid over de cijfers. Het Kremlin voelde zich woensdag wel genoodzaakt om te weerspreken dat extra reservisten worden opgeroepen. In sommige regio's meldden gouverneurs dat ze nieuwe doelstellingen moeten nastreven in de afgekondigde mobilisatie.

Het Kremlin zegt dat er geen nieuwe golf reservisten wordt opgeroepen. In september werden zo'n 300.000 mensen opgeroepen om te vechten in Oekraïne. Daarop besloten honderdduizenden Russen om het land te verlaten. Ook ontstonden er in veel steden protesten.