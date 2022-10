Nederland stuurt voor 15 miljoen euro aan luchtdoelraketten naar Oekraïne, meldt minister van Defensie Kajsa Ollongren woensdag. Ook andere NAVO-lidstaten bespreken welke steun ze kunnen bieden na "laffe Russische aanvallen op allerlei steden waarbij onschuldige burgers werden gedood". Ook woensdag was er een dodelijke raketaanval, ditmaal op Donetsk.

Het is niet duidelijk welk type raketten Nederland naar Kyiv stuurt. "Maar ze staan voor 15 miljoen bij ons in de boeken, dus het is een stevige bijdrage", wil Ollongren erover kwijt.

De raketten moeten kruisraketten en andere projectielen die Rusland op Oekraïne afvuurt onderscheppen. Volgens Ollongren is Oekraïne al succesvol met het voorkomen van raketaanvallen. Maar de afgelopen dagen bombardeerde Rusland zó veel dat niet alles meer kon worden onderschept.

Het kabinet zweeg de afgelopen maanden steevast over wapenleveringen om Rusland niet wijzer te maken. Daarop maakt Ollongren nu een uitzondering. "Omdat ik denk dat Poetin moet zien dat aanvallen als die van de afgelopen dagen averechts werken en dat Oekraïense bondgenoten er daardoor juist een schep bovenop doen."

Nederland zegt nieuwe militaire steun toe

Volgens Ollongren kan Oekraïne binnenkort ook op andere militaire hulp rekenen. "Zowel wapens als ander materieel." De defensieminister doelt op onder meer uitrusting die militairen de winter door kan helpen.

Nederland leverde vlak nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen al tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten aan Kyiv. Oekraïne heeft die raketten ingezet tegen onder andere Russische helikopters en zou er mogelijk ook raketten op niet al te grote afstand mee kunnen onderscheppen.

Meer wapenleveringen op komst na nieuwe raketaanval

De dertig NAVO-lidstaten denken woensdag na over wapenleveringen aan Oekraïne nu Rusland het land bestookt met raketten. In Brussel wordt nieuwe steun aan Kyiv besproken. De regering van president Volodymyr Zelensky vraagt al langer om tanks, gevechtsvliegtuigen en luchtafweergeschut.

Woensdag was er opnieuw een dodelijke raketaanval op een burgerdoel, meldt de Oekraïense gouverneur in Donetsk. Een drukke markt zou het doelwit zijn geweest. Volgens de gouverneur zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen, maar waren er veel meer mensen aanwezig op het moment van de raketaanval. Hij vreest dat het dodental zal oplopen.

NAVO-landen willen Zelensky tegemoetkomen. Tegelijkertijd bespreken de lidstaten hoe ze hun eigen geslonken wapenvoorraden kunnen aanvullen.