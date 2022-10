De kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizhzhia is voor de tweede keer in vijf dagen losgekoppeld van het stroomnet, meldt het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) woensdag. Omdat er geen externe elektriciteit wordt aangevoerd, zijn de dieselgeneratoren ingeschakeld.

De centrale is volgens het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom doelwit geweest van een Russische raketaanval. Ook beschuldigt het Rusland ervan de levering van diesel voor de noodgeneratoren te blokkeren. Een konvooi van voertuigen zou van Rusland niet mogen doorrijden naar het nucleaire complex.

De door Russen bezette kerncentrale - de grootste van Europa - is sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne meermaals losgekoppeld geweest van het stroomnet. Dat baart IAEA-chef Rafael Grossi zorgen. De directeur-generaal van de VN-atoomwaakhond spreekt op Twitter van een "zeer zorgwekkende ontwikkeling". Hij roept op tot een veiligheidszone rondom de centrale.

In de omgeving van de centrale vinden ondanks internationale zorgen herhaaldelijk beschietingen plaats, waar Rusland en Oekraïne elkaar de schuld van geven. Daarbij raken onder meer elektriciteitskabels van de kerncentrale beschadigd.

Grossi reisde de afgelopen dagen naar Moskou en Kyiv om te praten over de invoering van een veiligheidszone. Die gesprekken leverden nog geen doorbraak op.