Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland heeft voor de tweede dag op rij een golf raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïense steden. De G7-leiders en de NAVO hebben daaropvolgend extra steun toegezegd aan Oekraïne. Voor Rusland dreigen er juist nieuwe sancties.

Oekraïne zegt dat opnieuw energiefaciliteiten zijn beschoten. "Dit zijn geplande oorlogsmisdaden die gericht zijn op het creëren van ondraaglijke omstandigheden voor burgers", zegt buitenlandminister Dmytro Kuleba. Er is nog geen schatting van het aantal slachtoffers.

Door de luchtaanvallen kwamen nog meer delen van Oekraïne zonder stroom te zitten. Maandag - na de eerste golf raketaanvallen - zaten al enkele provincies zonder elektriciteit. Oekraïne heeft daarop de export van stroom naar Europa stilgelegd.

Rusland zegt alleen militaire infrastructuur en energiefaciliteiten te hebben aangevallen. Veel andere partijen spreken die bewering tegen en stellen dat opnieuw burgerdoelen onder vuur zijn genomen. Zo vielen er alleen al maandag ruim honderd slachtoffers.

G7 kondigt nieuwe sancties aan tegen Rusland

Belangrijke westerse landen gaan Rusland nog meer straffen voor de agressie tegen Oekraïne. Dat lieten Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten dinsdag weten. De landen zijn verenigd in de G7. "De kosten voor Rusland zullen worden opgeschroefd", schreven de landen in een verklaring.

De G7, waar de Europese Unie zich al speciaal lid bijvoegde, ziet ook dat Rusland "willekeurige doelen" bombardeert en onschuldige burgers raakt. De raketaanvallen zijn door de landen bestempeld als oorlogsmisdaad.

Nucleaire dreigementen vanuit het Kremlin worden door het gezelschap "onverantwoordelijk" genoemd, en een gevaar voor de vrede en veiligheid van de wereld. Poetin had maandag bevestigd dat hij zware aanvallen op Oekraïne uitvoerde als reactie op een explosie op de Krimbrug. Die brug verbindt Rusland en de Krim. Ook dreigde de Russische president met meer aanvallen.

NAVO blijft Oekraïne steunen: 'Rusland mikt op burgers omdat het op slagveld verliest'

De G7-landen zeiden in gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat zij Oekraïne blijven steunen, "voor zo lang dat nodig is". Die boodschap herhaalde NAVO-chef Jens Stoltenberg. Hij ziet de raketaanvallen op burgerdoelen als "teken van zwakte, na talloze Russische nederlagen aan het front".

Stoltenberg vindt dat het momentum in de oorlog bij Oekraïne ligt. Rusland is volgens hem aan de verliezende hand. Om dat zo te houden, blijft de NAVO Oekraïne steunen. Zo moeten deze week nog vier van de modernste Duitse luchtafweersystemen in het land arriveren.

Kyiv ontvangt lichamen van gestorven militairen

Ten slotte kwam er vandaag enigszins positief nieuws vanuit Kyiv. Oekraïense autoriteiten zeggen 62 lichamen te hebben ontvangen van Rusland. Het gaat om overleden militairen en militieleden.

Het gaat onder anderen om voormalige leden van het omstreden Azovbataljon. Zij kwamen eind juli om bij de beschieting van een Russisch krijgsgevangenenkamp circa 17 kilometer ten zuidwesten van de stad Donetsk.

Het krijgsgevangenkamp zou van een afstand met geavanceerde westerse wapens zijn beschoten. Volgens Kyiv hebben de Russen het kamp zelf beschoten. Er zouden zeker vijftig doden en 75 gewonden zijn gevallen in het kamp in Olenivka.