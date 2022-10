Rusland heeft dinsdag opnieuw raket- en droneaanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een dag eerder maakte het land met dergelijke aanvallen meer dan honderd slachtoffers. Onder meer in de omgeving van de hoofdstad Kyiv zijn explosies gemeld. Meerdere delen van het land zitten zonder stroom.

Rusland zegt opnieuw militaire infrastructuur en energiefaciliteiten te hebben aangevallen. "Het doel is bereikt. Alle aangewezen faciliteiten zijn getroffen."

De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba omschrijft de aanvallen op energiefaciliteiten als "geplande oorlogsmisdaden die gericht zijn op het creëren van ondraaglijke omstandigheden voor burgers".

Sinds het begin van de aanvallen op maandag zitten delen van Oekraïne zonder stroom. Dat geldt ook voor de westelijke stad Lviv. De burgemeester zegt dinsdag dat "kritieke infrastructuur" opnieuw is geraakt en dat een deel van de stad geen elektriciteit heeft. Er zijn ook aanvallen gemeld in onder meer de regio's Zaporizhzhia, Dnjepropetrovsk, Vinnytsja en Mykolaiv.

Burgers krijgen advies te schuilen

Oekraïense media melden één sterfgeval in Zaporizhzhia, maar het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er dinsdag in totaal zijn gevallen. Hulpdiensten in het land waarschuwen dat er overdag een grote kans op raketaanvallen is. Burgers krijgen het advies voor hun eigen veiligheid te blijven schuilen, zeker als het luchtalarm afgaat. Dat klonk dinsdag op veel plekken, waaronder in Kyiv.

Moskou erkende maandag zware aanvallen op Oekraïne te hebben uitgevoerd als reactie op een explosie op de Krimbrug tussen Rusland en de Krim. Bij de aanvallen in heel Oekraïne vielen volgens Oekraïense informatie 19 doden en 105 gewonden. De VN-Mensenrechtenraad zegt dat deze aanvallen mogelijk in strijd waren met het internationaal humanitair recht.