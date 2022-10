Het aantal mensen dat bij Russische raketaanvallen op meerdere Oekraïense steden om het leven is gekomen, is dinsdag opgelopen naar negentien. Zeker 105 mensen raakten gewond. Dat melden de Oekraïense hulpdiensten een dag na de aanvallen. In meerdere steden wordt opnieuw melding gedaan van raketaanvallen en gaat het luchtalarm weer af.

Eerder werd van tien dodelijke slachtoffers en zestig gewonden gesproken. Volgens Oekraïne lanceerde Rusland maandag 84 raketten. Daarvan zouden er 43 zijn neergeschoten. Ruim de helft van de 24 Russische drones werd neergehaald.

De aanvallen raakten zo'n twintig Oekraïense dorpen en steden, waaronder de hoofdstad Kyiv en de stad Lviv. Volgens president Volodymyr Zelensky had Rusland de aanvallen gericht op infrastructuur en burgers. Hij riep de bevolking op voorzichtig te zijn en hoop te houden.

De beschietingen vielen samen met de ochtendspits. Ze waren onder meer gericht op een van de drukste verkeersknooppunten van Kyiv. Meerdere voertuigen werden compleet verwoest en omliggende gebouwen liepen schade op. Het waren de eerste aanvallen op de hoofdstad sinds juni. Ze worden omschreven als de meest intense sinds de eerste dagen van de oorlog.

De Russische president Vladimir Poetin erkende maandag dat de raketaanvallen een vergelding zijn voor een "terroristische aanval" zaterdag op de Krimbrug, die volgens hem het werk is van Oekraïne. De brug vormt de verbinding van het Russische vasteland naar de Krim, dat internationaal nog altijd wordt gezien als onderdeel van Oekraïne.

Opnieuw raketaanvallen op Kyiv en Zaporizhzhia

In veel Oekraïense steden gaat het luchtalarm weer af. De autoriteiten zeggen dat de kans groot is dat Oekraïne opnieuw door raketaanvallen wordt geraakt. Ze roepen mensen op om in schuilkelders te blijven. Het afweergeschut heeft dinsdag al meerdere Russische raketten uit de lucht gehaald.

Ook in Zaporizhzhia, in het zuidoosten van Oekraïne, kwamen 's ochtends opnieuw meldingen over raketaanvallen binnen. Zaporizhzhia wordt al langere tijd aangevallen door de Russische troepen. Zo ook rondom de kerncentrale die daar staat. Daarom wordt gevreesd voor een Europese nucleaire ramp. Bij zeven raketaanvallen kwamen zeker drie mensen om het leven en veel slachtoffers kwamen onder het puin terecht. De stad werd illegaal geannexeerd door Rusland.