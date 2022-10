Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Russische raketaanvallen op meerdere Oekraïense steden laten zien dat de oorlog verre van voorbij is.

Vooral Kyiv werd maandagochtend zwaar onder vuur genomen. Volgens burgemeester Vitali Klitschko vonden er zeker vijf explosies plaats in de stad. Daarbij zijn zeker elf mensen omgekomen en 64 gewonden gevallen. Het was sinds de Russische terugtrekking in april juist al maanden relatief rustig in en rond de Oekraïense hoofdstad.

In zeker andere twintig provincies werden raketinslagen gemeld, verspreid over heel Oekraïne. Zo werden in onder meer Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Mykolaiv, Odesa, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Ternopil en Lviv explosies waargenomen. Die laatste vier steden liggen in het westen van Oekraïne, ver weg van de frontlinie. Vlak voor de raketaanvallen ging in heel Oekraïne het luchtalarm af, maar op sommige plekken werkte het alarm niet.

Bijna alle geraakte steden kregen tijdens de oorlog al te maken met raketaanvallen. Zo werd Zaporizhzhia in de nacht van zaterdag op zondag ook al getroffen door Russische raketten. Daarbij kwamen zeker twaalf mensen om en belandden 49 mensen in het ziekenhuis, onder wie zes kinderen. De aanval van maandagochtend was ongekend; niet eerder werden zo veel steden tegelijk getroffen.

Aanval gericht op stroomvoorzieningen en burgers

Door de raketaanvallen kwamen zeker vijf Oekraïense provincies zonder stroom te zitten. Ook in andere provincies zijn er problemen met de voorzieningen van elektriciteit en water. Een bewuste actie, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Volgens Zelensky was de aanval bedoeld "om zoveel mogelijk schade aan te richten". Daarbij maakten de Russen van zowel wegen en energiebronnen als Oekraïense burgers een doel. Oekraïne ziet de bombardementen als een wanhoopsdaad van Rusland, om te verbloemen dat de invasie totaal niet gaat zoals de Russen willen.

Energieminister Herman Halushchenko noemt de aanvallen op het energienetwerk "de grootste tijdens de oorlog". Hij zei op televisie dat het doel van de aanvallen was om het voor Oekraïne zo moeilijk mogelijk te maken om energie via een andere route te leveren.

Poetin: Aanvallen wraak voor explosie Krimbrug

De Russische president Vladimir Poetin meldde niet lang na de raketaanvallen dat het om een wraakactie ging voor de aanslag op de Krimbrug. Die voor de Russen belangrijke brug werd zaterdag deels verwoest door een zware explosie. Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist, maar reageerde blij op de vernietiging van de brug. Poetin was er snel bij om het land daar de schuld van te geven.

Volgens Kyiv is er helemaal geen sprake van een vergeldingsactie. "De Russen hebben deze aanval ruim van tevoren gepland. Ze willen ons vernietigen en ons land van de kaart te vegen", zei Zelensky. Het Oekraïense ministerie van Defensie stelde dat het Kremlin de luchtaanvallen al sinds begin oktober heeft voorbereid.

Poetin dreigde ook met meer aanvallen. "Als deze terroristische aanvallen doorgaan, zal Rusland Oekraïne met gelijke munt betalen. Daar moet niemand aan twijfelen", zei de Russische president. Poetin eiste later in gesprek met Russische regioleiders dat de problemen met het oproepen van nieuwe militairen aangepakt moeten worden. Daarmee erkende hij opnieuw dat de mobilisatie niet goed verloopt.

Rode Kruis en andere hulporganisaties leggen werk neer

De luchtaanvallen zijn voor het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) voldoende reden om de werkzaamheden tijdelijk neer te leggen. De hulporganisatie is met ongeveer zevenhonderd medewerkers op zeker tien locaties in Oekraïne actief.

Ook de Noorse Vluchtelingen Raad (NRC) staakt de werkzaamheden "totdat het weer veilig is". NRC-chef Jan Egeland vindt dat zijn hulpverleners kwetsbare gemeenschappen niet kunnen helpen "als we zelf moeten schuilen voor een spervuur aan bommen. We vrezen voor nieuwe aanvallen."

Oekraïners lijken voorlopig vooral aangewezen op de eigen hulpdiensten. Foto: AFP

Westen reageert geschokt, G7 dinsdag bijeen

De G7 houdt dinsdagmiddag via videoverbindingen een top over de bombardementen op Oekraïne. Zelensky zal daarbij aanwezig zijn.

Bondskanselier Olaf Scholz beklemtoont dat Duitsland en de andere landen van de G7 solidair met Oekraïne zijn. De Franse president Emmanuel Macron zei in een telefoongesprek met Zelensky uiterst bezorgd te zijn. Ook beloofde hij meer wapens te leveren.

Het oorlogsgeweld van maandagochtend heeft EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell geschokt. De Poolse regering noemt de aanvallen misdaden tegen de menselijkheid. Premier Mark Rutte sprak van "afschuwelijke" Russische raketaanvallen op Oekraïne.

Belarus kiest nog nadrukkelijker kant van Rusland

Waar westerse leiders opnieuw steun uitspraken voor Oekraïne, toonde Belarus zich wederom een van de laatste bondgenoten die Rusland nog heeft. President Alexander Lukashenko kondigde aan dat zijn land samen met Rusland "regionaal troepen gaat samenvoegen".

Lukashenko sprak van een "escalatie aan de westelijke grenzen van de Unie", een naam voor Rusland en Belarus samen. Hij stelde dat Oekraïne plannen smeedt om zijn land aan te vallen, zonder daar enig bewijs voor te leveren.

Aan het begin van de invasie konden de Russische troepen het noorden van Oekraïne binnentrekken vanuit Belarus. Verder dan dat ging de officiële militaire bijdrage van Belarus aan de oorlog tot nu toe niet.