De golf Russische raketaanvallen hebben maandag in zeker vijf Oekraïense provincies het stroomnetwerk platgelegd. Ook in andere provincies zijn er elektriciteits- en waterproblemen. Die gebieden kunnen voorlopig niet op hulp van het Rode Kruis rekenen: de organisatie schort de werkzaamheden in Oekraïne uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk op.

Volgens de laatste berichten zijn bij de massale bombardementen zeker 11 doden en 64 gewonden gevallen. Het gaat om de grootste Russische luchtaanval sinds de uitbraak van de oorlog. Kyiv heeft de bombardementen bestempeld tot wanhoopsdaad.

In zeker twintig provincies werden maandagochtend explosies gemeld. Oekraïne telt, afgezien van schiereiland de Krim, 24 provincies en een hoofdstad met een speciale status, Kyiv. In een op de vijf provincies is de stroom dus weggevallen. In andere provincies zijn er veel tijdelijke stroom- en watervoorzieningsproblemen.

Autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen. Zo klonk in heel het land vlak voor de raketaanvallen het luchtalarm, maar op sommige plekken zou het systeem niet hebben gewerkt.

43 Grote ravage na raketaanvallen op Kyiv

Rode Kruis en andere hulporganisaties leggen werk neer

De luchtaanvallen zijn voor het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) voldoende reden om de werkzaamheden tijdelijk neer te leggen. De hulporganisatie is met ongeveer zevenhonderd medewerkers in Oekraïne actief op zeker tien locaties.

Ook de Noorse Vluchtelingen Raad (NRC) staakt de werkzaamheden "totdat het weer veilig is". NRC-chef Jan Egeland vindt dat zijn hulpverleners kwetsbare gemeenschappen niet kunnen helpen "als we zelf moeten schuilen voor een spervuur aan bommen. We vrezen voor nieuwe aanvallen."

Oekraïners lijken voorlopig vooral aangewezen op de eigen hulpdiensten.

Oekraïne: 'Poetin liegt, aanval was al lang voorbereid'

De Russische president Vladimir Poetin zei maandag dat de aanval een reactie was op de aanslag op de Krimbrug. Een deel van de brug tussen Rusland en het door de Russen bezette schiereiland de Krim werd zaterdag fors beschadigd door een explosie. Het is nog onduidelijk wie erachter zit, maar Oekraïners reageerden positief op de schade.

Poetin zegt met langeafstandsraketten Oekraïense infrastructuur voor energie en militaire communicatie te hebben willen raken. Die uitspraken moeten worden genomen met een korrel zout: zo werden onder meer in Kyiv centrale (woon)wijken geraakt. Oekraïense burgers zijn al vaker het doelwit geweest van Russische bombardementen.

Volgens Kyiv is er helemaal geen sprake van een vergeldingsactie. Zo zou het Kremlin al sinds begin oktober de luchtaanvallen hebben voorbereid. "Die moesten de civiele infrastructuur beschadigen", stelt het Oekraïense ministerie van Defensie. President Volodymr Zelensky vatte het maandag op zijn eigen manier samen: "Ze proberen ons te vernietigen en ons land van de kaart te vegen."