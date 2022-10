De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland maandagochtend met de raketaanvallen op Oekraïne heeft gereageerd op de aanslag op de Krimbrug. Ook dreigt hij met meer aanvallen.

Poetin spreekt van een "terroristische aanval" op de strategisch gelegen verkeersbrug. "Als deze terroristische aanvallen doorgaan, zal Rusland Oekraïne met gelijke munt betalen. Daar moet niemand aan twijfelen", zegt de president.

Een deel van de brug tussen Rusland en het door Russen bezette Oekraïense schiereiland de Krim is zaterdag fors beschadigd door een explosie. Het is nog onduidelijk wie erachter zit, maar Oekraïners reageerden positief op de schade.

De aanvallen met langeafstandsraketten van maandag waren volgens Poetin gericht op de Oekraïense infrastructuur voor energie en militaire communicatie. In tal van plaatsen is de stroom uitgevallen. Ook hebben de aanvallen op veel plekken de waterleiding onbruikbaar gemaakt.

Het centrum van Kyiv is door meerdere raketten getroffen. Voor het eerst in maanden ligt de Oekraïense hoofdstad weer onder vuur. Ook vanuit andere Oekraïense gebieden komen berichten over explosies. Verspreid over het land zijn volgens de Oekraïense autoriteiten zeker tien doden en zestig gewonden gevallen.

Explosies in Oekraïense steden

G7 komt dinsdag bijeen vanwege bombardementen

De G7 houdt dinsdagmiddag via videoverbindingen een top over de jongste bombardementen op Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal erbij aanwezig zijn. Het pas ingelaste gesprek begint dinsdag om 14.00 uur.

Bondskanselier Olaf Scholz beklemtoont dat Duitsland en de andere landen van de G7 solidair met Oekraïne zijn. De Franse president Emmanuel Macron zei in een telefoongesprek met Zelensky uiterst bezorgd te zijn. Ook beloofde hij meer wapens te leveren.

Het oorlogsgeweld van maandagochtend heeft EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell geschokt. De Poolse regering noemt de aanvallen misdaden tegen de menselijkheid. Premier Mark Rutte sprak van "afschuwelijke" Russische raketaanvallen op Oekraïne.