Het centrum van Kyiv is maandag door meerdere raketten getroffen. Autoriteiten maken melding van doden en gewonden. Voor het eerst in maanden ligt de Oekraïense hoofdstad weer onder vuur. Ook vanuit andere gebieden komen berichten over explosies.

Burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv meldt dat er meerdere explosies zijn gerapporteerd. De wijk Shevchenkivskyi is geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker vijf doden en twaalf gewonden.

Het zou om vijf explosies in Kyiv gaan. Auto's staan in brand en er zouden veel doden en gewonden zijn gevallen.

Het lijkt erop dat deze raketten een veel centraler deel van de stad hebben geraakt dan eerdere projectielen. Er zijn beelden van grote rookwolken boven Kyiv.

Grote ravage na raketaanvallen op Kyiv

Overal in Oekraïne ging het luchtalarm af

President Volodymyr Zelensky meldt dat raketaanvallen verspreid over het land slachtoffers hebben geëist. "Ze proberen ons te vernietigen en ons land van de kaart te vegen", zegt Zelensky. Er komen steeds meer meldingen over raketinslagen elders in het land binnen. Kyiv meldt dat het gaat om explosies in zeker twintig provincies.

Zo zijn ook in Dnipro, Odesa, Khmelnytskyi, Lviv, Mykolaiv, Zhytomyr en Ternopil explosies waargenomen. Vlak voor de raketaanvallen ging in heel Oekraïne het luchtalarm af, maar op sommige plekken werkte het alarm niet.

Raketaanvallen treffen steden in het hele land

Eerdere explosies en gevechten werden vooral gemeld in het oosten en zuidoosten van het land. Zo was er twee dagen geleden was een grote ontploffing bij de Krimbrug, die het schiereiland de Krim met Rusland verbindt.

Het Kremlin geeft Oekraïne daar de schuld van. Een aanval op de Oekraïense hoofdstad zou een vergelding kunnen zijn, maar daar is maandag nog met geen woord over gerept.