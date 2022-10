In het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn maandag meerdere raketinslagen geweest. Autoriteiten melden meerdere doden en gewonden. Ook vanuit andere Oekraïense plaatsen komen berichten binnen van explosies.

Burgemeester Vitaliy Klitschko van Kyiv meldt dat er verschillende explosies zijn gerapporteerd. Het gaat om de wijk Shevchenkivskyi. Op beelden zijn grote rookwolken te zien boven de stad. De burgemeester komt later met meer details.

Berichten komen binnen dat het zou gaan om vijf explosies in Kyiv. Auto's staan in brand en er zouden veel doden zijn gevallen. Het is de eerste keer sinds maanden dat de hoofdstad onder vuur ligt. Het lijkt er ook op dat de aanvallen deze keer veel centraler in de stad plaats hebben gevonden.

Ook komen er steeds meer meldingen van raketinslagen elders in het land. Vlak voor de explosies ging het luchtalarm af in heel Oekraïne. Eerdere explosies en gevechten werden vooral gemeld in het oosten en zuidoosten van het land.