Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de explosie op de brug tussen de Krim en Rusland houdt de gemoederen bezig.

Om met de deur in huis te vallen: het is nog altijd niet duidelijk wie er achter het opblazen van de Krimbrug zit. Een deel van de verbinding tussen het door Moskou geannexeerde Oekraïense schiereiland (de Krim) en het Russische vasteland werd zaterdag beschadigd door een grote ontploffing.

Oekraïne heeft de aanslag niet opgeëist. Kyiv heeft wel meermaals laten weten dat het de brug liever vernietigd zag. De brug wordt namelijk gezien als een symbool van de Russische bezetting van de Krim. De bomaanslag is daarom 'geëerd' met een speciale postzegel.

Zondagochtend begonnen Russische duikers met een onderzoek naar de brug. Dat onderzoek wordt later op de dag afgerond. Het is niet duidelijk of dan meteen onderzoeksresultaten worden gedeeld.

De Russische president Vladimir Poetin wachtte de bevindingen niet af. Hij riep de nationale veiligheidsraad bijeen. Dat zijn de belangrijkste ministers, politici, veiligheidsdiensten en afgevaardigden van het leger.

Volg onze Oekraïne-updates Volgen Krijg regelmatig een overzicht van gebeurtenissen

Ook heeft Poetin een betere beveiliging van de brug geëist. De Krimbrug wordt voortaan bewaakt door de Russische veiligheidsdienst FSB. De dienst moet onder meer scherper letten op de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien.

Rusland stelt dat een deel van de brug weer in gebruik is genomen. Experts zetten hun twijfels bij die beweringen. Volgens de Russische gouverneur Sergey Aksyonov van de Krim is er overigens niet dringend hulp nodig. Hij zegt dat er nog voor een maand aan brandstof en voor twee maanden aan voedsel op het schiereiland aanwezig is.

Oekraïne: Bijna 1.200 vierkante kilometer land heroverd bij Kherson

Ten noordwesten van de Krim, nabij Kherson, is Oekraïne bezig met een tegenoffensief. Sinds het land eind augustus in de tegenaanval ging, zou er al 1.170 vierkante kilometer grond zijn heroverd. Dat zeggen woordvoerders van het Oekraïense leger.

Die beweringen zijn niet geverifieerd door onafhankelijke media. Oekraïne heeft wel degelijk successen geboekt in het zuiden van het land, maar stuit er op hevig Russisch verzet. Daardoor is nog minder grond teruggewonnen dan bijvoorbeeld in het noordoosten van het land.

Als Oekraïne weet door te stoten in Kherson, komt ook de Krim weer in het vizier. Dat zou een bedreiging vormen voor Russische bevoorradingslijnen in het zuiden, die via de Krim naar meer oostelijke gebieden strekken.

De situatie in het zuiden van Oekraïne eerder deze week De situatie in het zuiden van Oekraïne eerder deze week Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Bloedige aanslag in Zaporizhzhia

Ten slotte is er in Zaporizhzhia een bloedige raketaanval gemeld. Zeker twaalf mensen zouden in de nacht van zaterdag op zondag zijn omgekomen. Nog eens 49 anderen liggen in het ziekenhuis, onder wie zes kinderen.

Volgens de regionale gouverneur is een gebouw met negen verdiepingen verwoest. Ook vijf andere appartementsgebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. Autoriteiten vrezen dat het dodental verder gaat oplopen, "omdat er een grote kans is dat er nog mensen onder het puin liggen".

Zaterdag kwam er ander nieuws uit Zaporizhzhia. Toen bleek dat de kerncentrale in de regio opnieuw was losgekoppeld van de stroomvoorziening. De onveilige situatie baart het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zorgen.

Volgens IAEA-directeur Rafael Grossi is de stroomvoorziening zondag hersteld. Grossi zegt "opgelucht" te zijn, maar baalt van de constante beschietingen nabij de kerncentrale. "Het is enorm onverantwoordelijk."