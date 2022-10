Een deel van de brug tussen het Rusland en het door de Russen bezette Oekraïense schiereiland de Krim is zaterdag fors beschadigd door een explosie. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Defensie-expert Ko Colijn beantwoordt vijf vragen over de explosie op de Krimbrug.

1. Hoe belangrijk is de brug tussen de Krim en Rusland voor Poetin?

"De brug is om vijf redenen belangrijk voor Poetin en de gehele Russische oorlog. Allereerst is de brug van symbolisch belang. Poetin zei bij de opening op 15 mei 2018 dat het een technisch huzarenstukje was van zijn allerknapste mensen.

Ten tweede is de explosie een persoonlijke klap in het gezicht van Poetin. Dat is zo, omdat hij er destijds bij de opening als eerste overheen wilde rijden. En omdat de explosie een onaangenaam verjaardagscadeau is. De dag ervoor was hij jarig.

Ten derde is de ontploffing een politiek debacle, omdat hij twee weken geleden zijn beruchte annexatietoespraak hield. En nu demonstreert hij op het podium van de wereld dat hij geen controle heeft over een vitaal stuk Rusland.

Ten vierde omdat Oekraïne, als wordt aangetoond dat dat land achter de explosie zit, de vele Russische terreurbombardementen op Oekraïense civiele doelen vér van de militaire fronten met gelijke munt kan terugbetalen. De brug is te zien als een straf voor deze willekeurige beschietingen van zogenoemde civiele infrastructuur, waarbij Oekraïense burgers en kinderen om het leven komen.

Als laatste is de brug van militair belang, om deze een precair logistieke functie heeft." (Daarover later in dit stuk meer).

2. Wat zijn de concrete gevolgen van de beschadigingen aan de brug?

"De Russische troepen zullen komende tijd slecht bevoorraad worden. We weten zeker dat er brandstof onderweg was naar het front. De toch al terugtrekkende troepen zitten dus even zonder. Waarschijnlijk worden ook munitie en voedsel schaars. Snelle reparatie is dus belangrijk, want anders wordt het kortetermijnprobleem ook een langetermijnprobleem.

Alternatieve routes lopen vrijwel allemaal langs Mariupol en Kherson, maar liggen binnen vuurbereik van Oekraïense troepen. De zee is ook geen optie, want de Russen hebben bijna alle schepen teruggetrokken. De laatste optie zijn de nog resterende voorraden op de Krim zelf, maar die zijn veel te klein."

3. Klopt het dat er al snel weer verkeer over de brug kon rijden? Of doet Rusland net alsof?

"Er is één weghelft berijdbaar. Cynisch zou je kunnen zeggen dat dat voldoende is voor Krimburgers om weg te vluchten. Dat deden ze vrij massaal na de aanslag op de vliegbasis Saky op 9 augustus. De bevoorrading van Russische troepen gaat vooral per trein, dus zal de schade aan de spoorlijn eerst onderzocht moeten worden. Intussen heeft Rusland er belang bij te doen alsof de aanslag niet zo erg is, maar wel net belangrijk genoeg om Oekraïne te 'straffen'."

4. Waarom eist Oekraïne de aanval op de brug niet op?

"Omdat dat een uitnodiging aan Rusland en Poetin zou zijn om tot vergelding over te gaan. In die strategie past wel wat leedvermaak uit Kyiv, maar geen triomfalisme."

5. In hoeverre is deze aanslag een gamechanger voor de oorlog in Oekraïne?

"Dat is te veel gezegd. De ware gamechanger was het omslagpunt ergens begin augustus. Toen werd Rusland de verdedigende, terugtrekkende partij.

De aanslag op Saky op de Krim toonde al aan dat ook dat stuk 'Rusland' niet langer veilig was. Het toen aangekondigde tegenoffensief bij Kherson schiep grote verwachtingen, maar kwam pas op gang in september. En de doorbraak bij Kharkiv begin september maakte van Oekraïne een winnende partij. In het militaire milieu wordt de levering van het HIMARS-raketsysteem door de VS als gamechanger gezien, want daarmee kunnen op grote afstand (70 kilometer) Russische doelen met grote precisie geraakt worden."