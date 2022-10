Zeker twaalf mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij Russische raketaanvallen op de Oekraïense stad Zaporizhzhia. 49 slachtoffers liggen in het ziekenhuis, onder wie 6 kinderen.

Oleksandr Starukh, de gouverneur van de gelijknamige regio, meldt dat Rusland in totaal twaalf raketaanvallen heeft uitgevoerd op de stad waar de inmiddels bekende kerncentrale is gevestigd.

Een groot gebouw van negen verdiepingen werd verwoest en ook vijf andere appartementsgebouwen gingen tegen de vlakte. "Er is een grote kans dat er nog mensen onder het puin liggen", zegt de gouverneur. "Een reddingsoperatie is aan de gang en we hebben tot nu toe acht mensen kunnen redden."

Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wordt gevochten in Zaporizhzhia. Vooral de kerncentrale is van strategisch belang. De grootste centrale van Europa is nu in handen van Rusland. Vanwege de constante beschietingen en aanvallen wordt gevreesd voor een kernramp.