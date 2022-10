Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: bij de explosie op de brug tussen de Krim en Rusland zijn zaterdag volgens de Russische overheid drie doden gevallen. Adviseurs van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerden blij, maar verantwoordelijkheid eisten ze niet op. Volgens Oekraïne zit Rusland er namelijk zelf achter.

Een deel van de brug is door de explosie verwoest. De brand zou zijn veroorzaakt door een bom die in een vrachtwagen ontplofte.

Hierdoor vlogen zeven benzinetanks in een treinstel op de naastgelegen spoorweg in brand. Inmiddels is een niet beschadigd gedeelte van de brug weer beperkt geopend, meldde het Russische ministerie van Transport eerder al.

De identiteit van de eigenaar van de vrachtwagen is wel bekend. Het gaat om iemand uit de Zuid-Russische regio Krasnodar. Zijn woning wordt doorzocht.

Volgens Russische onderzoekers zijn de slachtoffers vermoedelijk passagiers van een auto die in de buurt van de explosie reed. De lichamen van een man en een vrouw zijn uit het water gehaald. Over het derde slachtoffer heeft Rusland nog niets bekendgemaakt.

De brug over de Straat van Kertsj werd in 2018 - vier jaar na de annexatie van de Krim - ingehuldigd door de Russische president Vladimir Poetin.

Oekraïne heeft explosie niet opgeëist, maar is blij

Oleksiy Danilov, hoofd van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, plaatste zaterdagochtend op Twitter een video van de explosie op de brug. Naast beelden van de brug is in de video een zingende Marilyn Monroe te zien.

"Happy birthday, Mr. President", zingt de zangeres in de gemonteerde video. De beelden lijken te verwijzen naar de zeventigste verjaardag van de Russische president Poetin, die vrijdag plaatsvond. "Goedemorgen Oekraïne", schrijft Danilov bij het bericht.

Mykhailo Podolyak, een adviseur van Zelensky, reageerde zaterdag ook via Twitter op de explosie. "Alles wat illegaal is, moet worden vernietigd, alles wat gestolen is, moet worden teruggegeven aan Oekraïne, alles wat door Rusland wordt bezet, moet worden verdreven", schreef hij.

Volgens het kantoor van Zelensky zitten de Russen zelf achter de explosie. De ontploffing is het resultaat van een interne machtsstrijd in Moskou, stelt Kyiv.

"Opgemerkt moet worden dat de ontplofte vrachtwagen, volgens alle aanwijzingen, de brug vanuit Russische kant is opgereden. Het is dus in Rusland waar de antwoorden moeten worden gezocht. Dit alles wijst duidelijk op een Russisch spoor", zei een adviseur van Zelensky.

Postdienst Oekraïne brengt postzegel uit om explosie te herdenken

Sinds het begin van de invasie op 24 februari hebben Oekraïense functionarissen zich regelmatig geuit over hun wens om de brug te vernietigen, die in Oekraïne wordt gezien als een symbool van de Russische bezetting van de Krim. De Oekraïense postdienst heeft zaterdag bekendgemaakt een speciale postzegel te gaan drukken om de ontploffing te herdenken.

De brug vormt sinds de oorlog in Oekraïne een belangrijke bevoorradingsroute naar Oekraïne voor Rusland. Kirill Stremousov, de door Rusland geïnstalleerde plaatsvervangend beheerder van de Oekraïense regio Kherson, zei dat het incident met de brug "niet veel invloed zal hebben op de legerbevoorrading".

Rusland vervangt bevelhebber voor leger in Oekraïne

Rusland heeft zaterdag ook een nieuwe bevelhebber aangewezen voor zijn leger in Oekraïne. Het gaat om de ervaren generaal Sergej Soerovikin.

Hij leidde volgens het Russische staatspersbureau TASS eerder de lucht- en ruimtevaarttroepen, een oostelijk militair district en troepen in Syrië. Ook nam Soerovikin, die sinds de jaren tachtig bij het leger zit, deel aan missies in Afghanistan, Tadzjikistan en Tsjetsjenië. Zijn militaire leiderschap heeft hem de titel Held van de Russische Federatie opgeleverd.

De naam van Soerovikins voorganger is nooit officieel bekendgemaakt, hoewel sommige Russische media zeggen dat het om Aleksandr Dvornikov gaat. Ook hij was een generaal tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog en een commandant in Syrië.

Het besluit om een nieuwe bevelhebber aan te wijzen komt nu het leger wordt bekritiseerd vanwege de tegenslagen in Oekraïne. Het Oekraïense leger is bezig met een opmars in verschillende regio's die deels bezet zijn door Rusland. Om het Russische leger te versterken, worden honderdduizenden reservisten gemobiliseerd.

Kerncentrale Zaporizhzhia opnieuw losgekoppeld van stroomnet

Ten slotte is door nieuwe beschietingen de door Rusland bezette kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizhzhia losgekoppeld van de stroomvoorziening. Dat meldt de Oekraïense energiemaatschappij Energoatom. Oekraïne beschuldigt Rusland van de beschietingen.

Volgens Energoatom krijgt de centrale nu stroom via vervangende dieselgeneratoren. "De dieselgeneratoren zijn automatisch opgestart. De beschikbare reservevoorraad aan diesel is onder de huidige omstandigheden genoeg voor de komende dagen", meldt het bedrijf op Telegram.

Door aanhoudende beschietingen ontstond vorige maand ook al schade aan hoogspanningskabels en aan meerdere gebouwen bij de kerncentrale, met als gevolg dat de centrale meermaals losgekoppeld is geweest van het stroomnet. Oekraïne en Rusland wijzen elkaar aan als verantwoordelijke.

Rafael Grossi van de IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap) noemt de nieuwe beschietingen zaterdag "enorm onverantwoordelijk". Hij wordt begin volgende week in Moskou verwacht om daar te praten over het creëren van een veilige zone rond de kerncentrale. Vrijdag heeft hij in Kyiv al gesprekken gevoerd over hetzelfde onderwerp, maar Grossi zegt dat hij binnenkort opnieuw naar de Oekraïense hoofdstad reist.