Bij de explosie en brand op de brug tussen de Krim en het Russische vasteland zijn zeker drie doden gevallen, zegt Rusland. De explosie heeft een deel van de verbindingsbrug verwoest.

De brand zou zijn veroorzaakt door een bom die in een vrachtwagen ontplofte. Hierdoor vlogen zeven benzinetanks in een treinstel op de naastgelegen spoorweg in brand.

Volgens Russische onderzoekers zijn de slachtoffers vermoedelijk passagiers van een auto die in de buurt van de explosie reed. De lichamen van een man en een vrouw zijn uit het water gehaald. Over het derde slachtoffer heeft Rusland nog niets bekendgemaakt.

De identiteit van de eigenaar van de vrachtwagen is bekend. Het gaat om iemand uit de Zuid-Russische regio Krasnodar. Zijn woning wordt doorzocht.

Weg gaat zaterdagavond deels weer open

Volgens het Russische nationaal comité voor terrorismebestrijding zijn twee delen van het wegdek aan één kant ingestort, maar de boog die de brug overspant zou niet beschadigd zijn. Ook zou de rijbaan in tegengestelde richting nog intact zijn.

Vanwege de brand werd de brug afgesloten voor verkeer. Inmiddels zijn de niet beschadigde rijbanen van de brug weer beperkt geopend, meldt het Russische Ministerie van Transport volgens persbureau Reuters.

61 Vlammen slaan uit trein op Krimbrug na explosie

Brug wordt gebruikt voor bevoorrading leger

De brug over de straat van Kertsj werd in 2018 - vier jaar na de annexatie van de Krim - ingehuldigd door de Russische president Vladimir Poetin. Tijdens de oorlog wordt de brug veelal gebruikt voor de militaire bevoorrading van Russische soldaten in Oekraïne.

Poetin is ingelicht over de brand. Hij heeft een commissie de opdracht gegeven strafrechtelijk onderzoek te doen. Moskou heeft beloofd de daders op te sporen.

Kyiv heeft officieel nog geen verantwoordelijkheid genomen voor de explosie. Wel hebben meerdere adviseurs van president Volodymyr Zelensky gehint op betrokkenheid van Oekraïne.