Een explosie door een bom heeft een grote brand veroorzaakt op de Krimbrug, melden Russische staatspersbureaus zaterdagochtend. De brug vormt een belangrijke verbinding tussen Rusland en het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen.

De brand zou zijn veroorzaakt doordat een bom explodeerde in een trein. De trein was onderweg naar de Krim, meldt Moskou. Ook Oekraïense media maken melding van een explosie. Het verkeer op de 19 kilometer lange brug is stilgelegd. De informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd.

De explosie zou iets na 6.00 uur (lokale tijd) hebben plaatsgevonden. Op beelden op sociale media is te zien dat een deel van de rijbaan naast de spoorbrug is weggeslagen.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne

Volgens het Kremlin is de Russische president Vladimir Poetin ingelicht over de brand. Hij heeft een commissie de opdracht gegeven de oorzaak te onderzoeken. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk een veerdienst in te stellen.

De brug vormt een belangrijke verbindingsroute tussen het schiereiland en het Russische vasteland. Poetin opende de brug in 2018, vier jaar na de annexatie van het Oekraïense gebied. Tijdens de oorlog wordt de brug veel gebruikt voor de militaire bevoorrading van soldaten in Oekraïne.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne aan het einde van februari heeft Kyiv meerdere keren gedreigd de brug te beschieten. Onlangs zijn in de regio Kertsj, die direct aan de brug grenst, meerdere incidenten met ontploffende drones geweest.