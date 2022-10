Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Amerikaanse president Biden vindt dat de nucleaire dreiging terug is op het niveau van de Koude Oorlog. Volgens hem maakt de Russische president Vladimir Poetin "geen grap" als hij dreigt met de inzet van kernwapens.

Tijdens een evenement in New York donderdag zei Biden bovendien dat de wereld een kernramp riskeert die het leven op aarde kan beëindigen.

"Sinds (de moord op de Amerikaanse president John F., red.) Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis zijn we niet meer geconfronteerd met een naderend armageddon", zei Biden. Hij wees erop dat het Russische leger van Poetin "ondermaats presteert." Wel benadrukte het Witte Huis geen Russische voorbereidingen op kernwapengebruik te zien.

Premier Mark Rutte waarschuwde Poetin om diens nucleaire dreiging. "Als hij het zou wagen om maar iets uit te halen met een nucleair wapen, dan zullen de gevolgen catastrofaal zijn voor Rusland."

137 Wat zijn de tactische nucleaire wapens waar Poetin mee dreigt?

Dodental Zaporizhzhia na Russische aanval loopt op

Het aantal doden na een Russische aanval op de Oekraïense stad Zaporizhzhia loopt gestaag op. Er zijn inmiddels twaalf slachtoffers geteld, citeren Oekraïense media de politie een dag na de beschietingen.

De Russen raakten de hoofdstad van de gelijknamige regio negen keer met raketten en zouden daarbij hebben gebruikgemaakt van Iraanse drones. Onder meer twee wooncomplexen werden getroffen.

Ruim 500 lichamen van burgers gevonden in heroverd gebied

Sinds september zijn er 534 lichamen gevonden van Oekraïense burgers in gebieden in de Oekraïense regio Kharkiv. Het gaat om gebieden die door het Oekraïense leger werden heroverd op de Russen.

In september werd al een massagraf ontdekt bij de stad Izium. Daarin werden 436 lichamen gevonden, die ook tot het totaal van 534 worden gerekend.

Poetin ontslaat opnieuw commandant

Rusland heeft de commandant van Russische troepen in onder meer het oosten van Oekraïne de laan uit gestuurd. Het ontslag van kolonel-generaal Alexander Tsjaiko volgt na een reeks militaire tegenslagen in het deels veroverde Oekraïne.

Volgens de Russische nieuwssite RBC is luitenant-generaal Roestam Moeradov benoemd tot opvolger om het zogenoemde oostelijke militaire district te leiden. Dat bestaat uit troepen die in het verre oosten van Rusland zijn gestationeerd. Veel militairen uit dat gebied moeten nu vechten in Oekraïne.

Onlangs meldde RBC al dat de commandant van het westelijke militaire district was vervangen.

Nobelprijs voor Vrede naar organisaties in Oekraïne-conflict

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan organisaties in het Oekraïne-conflict. Het gaat om de Belarussische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski, de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial en de Oekraïense mensenrechtenorganisatie Center for Civil Liberties.

Met de gezamenlijke winnaars betuigt het Nobelcomité eer aan "voorvechters voor mensenrechten, democratie en een vreedzaam bestaan in buurlanden Belarus, Rusland en Oekraïne. Door hun voortdurende strijd laten zij zien hoe belangrijk vrede en broederschap tussen landen is, en dat het niet vanzelfsprekend is."