Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: zeven Russische raketaanvallen op Zaporizhzhia veroorzaken veel schade, het Oekraïense tegenoffensief in het zuiden zet door en de Russische president Vladimir Poetin verruimt de vrijstelling voor militaire dienst.

Bij de zeven Russische raketaanvallen op Zaporizhzhia, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, zijn drie mensen omgekomen. Er is veel schade aan gebouwen, zoals een groot appartementencomplex. Mogelijk liggen nog meer mensen onder het puin. Naar hen wordt nog gezocht.

Zaporizhzhia is vorige week illegaal geannexeerd door Rusland. In het gebied wordt nog steeds veel gevochten. Zo ook rondom de kerncentrale die daar staat. Daarom wordt gevreesd voor een Europese nucleaire ramp.

Atoomenergieagentschap IAEA beschouwt de kerncentrale van Zaporizhzhia nog altijd als een Oekraïense faciliteit. Het hoofd van de nucleaire waakhond Rafael Grossi liet tijdens een bezoek aan Kyiv weten dat de annexatie niets verandert aan het standpunt van IAEA.

In het complex van de kerncentrale zijn nog steeds Oekraïense werknemers aanwezig. Zij werken onder dwang en worden daar vastgehouden door Russen. Maandag is de directeur van de centrale vrijgelaten.

Meer terreinwinst voor Oekraïne in regio Kherson

Het Oekraïense leger rukt op in het zuiden van het land, waar het probeert de regio Kherson te heroveren. In minder dan een week tijd zouden ze een gebied van ruim 400 vierkante kilometer bevrijd hebben.

President Volodymyr Zelensky sprak daarna zelfs over een gebied van 500 vierkante kilometer, dat sinds 1 oktober weer in handen is van het Oekraïense leger. Het is de eerste keer dat Kyiv cijfers geeft over de Oekraïense vooruitgang bij het tegenoffensief.

Meerdere dorpen zijn ingenomen, zegt Zelensky. Het belangrijkste doel is de hoofdstad Kherson, die sinds het begin van de oorlog in Russische handen is.

De situatie in Oekraïne op 4 oktober. De situatie in Oekraïne op 4 oktober. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Vrijstelling van militaire dienst voor meer groepen

Vanwege de paniek onder jonge mannen door de gedeeltelijke mobilisatie, heeft Poetin meer groepen tijdelijk vrijgesteld van militaire dienst.

Studenten, medewerkers van staatsmedia en IT-experts waren al uitgezonderd. Ook vaders van vier of meer kinderen hoeven niet mee te vechten. Nu hoeven ook studenten van particuliere universiteiten, bepaalde postdoctorale studenten en mannen met religieuze beroepen niet deel te nemen aan de strijd.

Volgens het Russische ministerie van Defensie in Moskou zijn tot nu toe 200.000 mannen opgeroepen. Dat moeten er uiteindelijk 300.000 worden. Volgens deskundigen heeft de oproep tot een massaal vertrek van goed opgeleide specialisten geleid. Zo zouden inmiddels minstens 700.000 Russen uit het land zijn gevlucht.

Rutte aanwezig bij overlegforum in Praag

Leiders van 44 Europese landen waren in Praag aanwezig bij een nieuw politiek overlegforum. Zelensky heeft zijn premier gestuurd en meldde zich per videoverbinding. Daarin noemde hij het forum "een kans om de vrede in Europa te herstellen" en hij riep op tot meer sancties tegen Rusland.

Ook premier Mark Rutte was erbij. "De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal, ook de niet-EU-lidstaten uiteraard", zei hij, wijzend op de gevolgen zoals de energiecrisis. "Er is heel veel te bespreken."