Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De tegenaanval van de Oekraïense strijdkrachten gaat gestaag verder. Verder zijn al 200.000 Russen uit vrees voor de gedeeltelijke militaire mobilisatie naar buurland Kazachstan gereisd.

Vooral langs de rivier Dnipro heeft Oekraïne gebieden heroverd. De rivier kronkelt dwars door Oekraïne en is een soort natuurlijke scheidslijn tussen de Oekraïense en Russische troepen.

De pro-Russische leider van de zuidelijke provincie Kherson, Vladimir Saldo, erkende dat Oekraïne het stadje Dudchany heroverd heeft. Saldo zei op de Russische televisie dat "meerdere nederzettingen op de westelijke oever" nu in Oekraïense handen zijn.

Volgens Oekraïense bronnen nemen de Russen de benen vanwege het tegenoffensief en proberen ze bruggen en wegen te vernietigen tijdens hun terugtocht. Maar volgens Russische bronnen en de pro-Russische leiders in de stad Kherson lijden de Oekraïners juist enorme verliezen, terwijl ze weinig terreinwinst boeken.

Afgelopen weekend vertrokken de Russen en pro-Russische Oekraïners de plaats Lyman na vier maanden uit de noordoostelijke provincie Donetsk. Deze nederlaag tijdens een dreigende omsingeling werd geleden op de dag nadat president Vladimir Poetin de annexatie van Donetsk had aangekondigd.

Situatie in Oekraïne op 3 oktober

Sinds mobilisatie 200.000 Russen naar Kazachstan gereisd

Meer dan 200.000 Russen zijn sinds Poetins afkondiging van de gedeeltelijke militaire mobilisatie naar buurland Kazachstan gereisd. De Kazachse binnenlandminister Marat Akhmetzhanov meldt dat 147.000 van hen zijn doorgereisd, maar deelde geen details.

Poetin kondigde op 21 september aan dat 300.000 reservisten in de oorlog in Oekraïne moeten dienen. Sindsdien vertrekken Russen die niet willen vechten naar het buitenland of proberen ze op een andere manier te voorkomen dat ze worden opgeroepen, bijvoorbeeld door zich te verstoppen.

Minister Akhmetzhanov meldt dat maandag 7.000 Russen in Kazachstan arriveerden en dat er 11.000 het land verlieten. Hij zei dat er geen plannen zijn om inreisbeperkingen in te stellen voor reizigers vanuit Rusland. De minister voegde eraan toe dat tot nu toe 68 Russen het Kazachse staatsburgerschap hebben aangevraagd.

Zelensky wil definitief niet onderhandelen met Poetin

President Zelensky heeft onderhandelingen met de Russische president Poetin formeel "onmogelijk" verklaard. Hij zette zijn handtekening onder een decreet hierover, maar liet nog wel de deur open voor gesprekken met Rusland.

Het decreet bekrachtigt Zelensky's uitspraken van vorige week vrijdag, toen Poetin een ceremonie hield voor de inlijving van de Oekraïense regio's Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk en Luhansk. Zelensky zei toen niet met de Russen te willen onderhandelen zolang Poetin aan de macht is. "We zijn klaar voor dialoog met Rusland, maar met een andere president", verklaarde hij toen.

Zelensky maakte diezelfde dag bekend dat Oekraïne versneld lidmaatschap van de NAVO heeft aangevraagd. Poetin wil niet dat buurland Oekraïne lid wordt van het militaire bondgenootschap. Bij onderhandelingen kort na de uitbraak van de oorlog eiste Rusland dat Oekraïne neutraal zou blijven en niet lid zou worden van de NAVO.

66 Zelensky na speech Poetin: 'Onze standpunten veranderen niet'

Vrijgelaten directeur kerncentrale Zaporizhzhia keert niet terug

De directeur van de door Rusland bezette kerncentrale in Zaporizhzhia keert niet terug op zijn positie, meldt het internationale atoomenergieagentschap (IAEA). "Hij is veilig met zijn familie in Oekraïens gebied, maar zal zijn taken niet voortzetten. Het is nog niet duidelijk wie hem zal vervangen."

De directeur werd maandag vrijgelaten. Het is nog onduidelijk waarom de Russen de man hadden gearresteerd.

De kerncentrale van Zaporizhzhia staat aan de rivier Dnipro. Het is de grootste centrale van Europa en is sinds begin maart in handen van Rusland.