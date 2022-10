De tegenaanval van de Oekraïense strijdkrachten zet ook in het zuiden van het land flink door. Op verschillende plekken zijn de troepen door de Russische verdediging gebroken. Daardoor worden de Russen teruggedrongen en heroveren de Oekraïense troepen steeds meer gebied.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet maandag in een videoboodschap weten dat er "bewoonde gebieden in diverse regio's" zijn bevrijd, maar gaf verder geen details. De opmars van Oekraïne wordt ook bevestigd door de Russen. Maandag gaven pro-Russische leiders in het zuiden al toe dat het Oekraïense leger enkele succesvolle doorbraken heeft geboekt in de zuidelijke regio Kherson.

Vooral langs de rivier Dnipro heeft Oekraïne gebieden heroverd. De rivier kronkelt dwars door Oekraïne en dient als een natuurlijke scheidslijn tussen de Oekraïense en Russische troepen. De pro-Russische leider van de zuidelijke provincie Kherson, Vladimir Saldo, erkende dat Oekraïne het stadje Dudchany heroverd heeft. Saldo sprak op de Russische televisie van "meerdere nederzettingen op de westelijke oever" die nu in Oekraïense handen zijn.

Het Institute for the Study of War (ISW) spreekt van "forse heroveringen". Oekraïne noemt het zelfs de grootste doorbraak in het zuiden sinds het begin van de oorlog. Dudchany ligt zo'n 30 kilometer voorbij het punt waar zich maandag nog de frontlinie bevond. Dat laat zien dat het Oekraïense offensief zeer snel gaat, ook in gebieden waar de frontlinie lang op dezelfde plek lag.

Door de opmars van het Oekraïense leger kunnen de Russen hun aanwezige troepen steeds lastiger voorzien van voorraden. Volgens militaire analisten zorgt de snelle vooruitgang ervoor dat Rusland overrompeld wordt en zich niet op tijd kan hergroeperen. Dat dwingt de Russische troepen om zich nog meer terug te trekken en geeft de Oekraïners de mogelijkheid verder op te rukken.

De doorbraak in het zuiden speelt zich op bijna dezelfde manier af als de eerdere opmars van Oekraïne in het oosten. Daar moest het Russische leger zich terugtrekken uit strategische steden in Donetsk, zoals Lyman. Oekraïne herovert op die manier steeds meer gebieden in de regio's die na schijnreferenda door Rusland geclaimd worden.