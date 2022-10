De Europese Unie gaat zo snel mogelijk trainingen organiseren om maximaal vijftienduizend Oekraïense soldaten op te leiden. Dat hebben de lidstaten maandag na overleg besloten, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel op basis van EU-bronnen.

Volgens het plan zal Polen EU-fondsen ontvangen, zodat het land 'hoofdkwartier' van de opleiding kan worden. Sommige Oekraïners zullen in andere landen worden getraind. De laatste details van het opleidingsprogramma worden volgende week in Brussel besproken.

Duitsland is van plan troepentraining aan te bieden in een gevechtssimulatiecentrum. Het land zal ook Oekraïense ingenieurs, medici en andere specialisten opleiden. Bondskanselier Olaf Scholz had in augustus al aangegeven bereid te zijn om Oekraïense soldaten op te leiden. Denemarken steunde al eerder een opleidingstraject voor 130 troepen dat door de Britten werd begeleid.

Het Verenigd Koninkrijk, dat geen lid meer is van de EU, leidt al langer Oekraïense soldaten op. Half juli begonnen duizenden Oekraïense soldaten aan een korte basistraining in Engeland. Met de kennis die de vrijwilligers er opdoen moeten ze kunnen meevechten tegen het Russische leger.