Pro-Russische leiders in Oekraïne hebben maandag toegegeven dat het Oekraïense leger enkele succesvolle doorbraken heeft geboekt in de zuidelijke regio Kherson. Oekraïne claimt zelf dat het bezig is aan een succesvolle opmars richting het oosten.

De pro-Russische gouverneur van Kherson, Volodymyr Saldo, gaf de doorbraken toe op de Russische staatstelevisie. "De situatie is gespannen, laten we het zo zeggen", zei hij.

Een andere pro-Russische leider in Kherson, Kirill Stremousov, heeft ook gezegd dat het Oekraïense leger een beetje verder is doorgebroken, maar hij benadrukt dat de situatie voor de Russen "onder controle" is.

Oekraïne zelf heeft ook melding gemaakt van successen in Kherson. Volgens president Volodymyr Zelensky gaat het om doorbraken bij bezettingen in Arkhanhelske en Myrolyubivka. Ook zou het Oekraïense leger volgens hem territorium in de oostelijke regio Luhansk hebben heroverd. Dat zou betekenen dat Oekraïne in alle door Rusland geannexeerde regio's gebied heeft heroverd.

Rusland heeft vrijdag vier bezette Oekraïense regio's, waaronder, Kherson en Luhansk, formeel geannexeerd. Ook Donetsk en Zaporizhzhia werden door de Russen ingelijfd, nadat er schijnreferenda in de regio's waren gehouden. Die wezen volgens Moskou uit dat alle vier de regio's bij Rusland wilden horen. De uitslagen worden internationaal niet erkend.

Oekraïne is ondertussen bezig met een opmars in het oosten en zuiden van het land. Naast de successen in Kherson en Luhansk werd dit weekend ook de oostelijke plaats Lyman door de Oekraïners ingenomen.