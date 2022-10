Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is Lyman, de Oost-Oekraïense plaats die zaterdag door Oekraïne werd ingenomen, volledig "ontdaan van Russen". Dat zei hij zondag tijdens een toespraak. De Paus richtte zich op het Sint-Pietersplein tot Poetin en zei dat hij de "spiraal van geweld en dood" in Oekraïne moet stoppen.

Lyman was ruim vier maanden lang een bolwerk van Russische of pro-Russische troepen in de regio Donetsk. Volgens Zelensky is de plaats sinds zondag volledig in Oekraïense handen. Zaterdag meldde hij dat nog enkele Russische troepen weerstand boden.

Het Russische ministerie van Defensie meldde vrijdag dat Russische troepen zijn teruggetrokken uit Lyman om stellingen in te nemen die beter te verdedigen zijn. Lyman werd al enige tijd vrijwel omsingeld door Oekraïense militairen. Zij waren volgens Russische mediaberichten aan dit stuk van het front beter getraind, bewapend en groter in aantal.

Aan Russische zijde wordt gevreesd dat de Oekraïners de overwinning aangrijpen om verder op te rukken naar het zuiden in de provincie Donetsk en naar het oosten. Daar ligt de provincie Luhansk.

De twee provincies werden samen met twee andere provincies in het zuidoosten van Oekraïne (Kherson en Zaporizhzhia) vrijdag in het Grote Paleis van het Kremlin geannexeerd door Rusland. Na afloop volgde een nationalistisch feest op het Rode Plein. De val van Lyman was daardoor een extra zware nederlaag voor president Vladimir Poetin.

Herovering laat volgens NAVO-baas Stoltenberg Oekraïense vooruitgang zien

Volgens Jens Stoltenberg, baas van de NAVO, is de herovering van Lyman door Oekraïne bewijs voor vooruitgang van het Oekraïense leger. Dat zei hij zondag in een interview, schrijft persbureau Reuters.

De herovering laat volgens de NAVO-baas zien dat Oekraïne in staat is Russische troepen terug te dringen. Volgens Stoltenberg lukt dat vanwege "hun moed, dapperheid en vaardigheden", maar ook door wapenleveranties van de Verenigde Staten en andere bondgenoten.

Stoltenberg zei ook dat de NAVO het onderzoek ondersteunt naar de mogelijke sabotage van de Russische Nord Stream-pijpleidingen die van Rusland naar Europa lopen. Daar werden afgelopen week vier gaten in ontdekt, nadat explosies zijn waargenomen.

"Elke opzettelijke aanval op kritieke NAVO-infrastructuur zal worden beantwoord met een stevige en verenigde reactie vanuit een bepaalde hoek", zei Stoltenberg.

Paus wil dat Poetin "spiraal van geweld en dood" stopt

Paus Franciscus riep Poetin zondag voor het eerst rechtstreeks op om een ​​einde te maken aan de "spiraal van geweld en dood" in Oekraïne. Ook zei hij dat het absurd is dat de wereld een nucleaire dreiging met mogelijke wereldwijde gevolgen riskeert door de oorlog.

In een toespraak gewijd aan Oekraïne en gericht aan duizenden mensen op het Sint-Pietersplein, veroordeelde Franciscus ook Poetins laatste annexatie van de vier provincies in Oekraïne. Hij spoorde Poetin aan om bij een escalatie aan zijn eigen volk te denken.

De Paus sprak duizenden mensen toe op het Sint-Pietersplein. De Paus sprak duizenden mensen toe op het Sint-Pietersplein. Foto: EPA

Vaticaanse functionaris noemde toespraak erg somber

Een Vaticaanse functionaris zei dat de gepassioneerde toespraak zo somber was dat het hem deed denken aan een vredesoproep op de radio van paus Johannes XXIII in 1962, tijdens de Cubacrisis.

Het was de eerste keer dat Francis, die de Russische invasie van Oekraïne en de dood en vernietiging die het heeft veroorzaakt vaak veroordeeld heeft, zo'n direct persoonlijk beroep op Poetin deed.

Hij zei dat hij werd achtervolgd door "rivieren van bloed en tranen die in deze maanden zijn vergoten". De Paus riep de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op open te staan ​​voor elk "serieus vredesvoorstel".