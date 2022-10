Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Een dag na de Russische annexatie van vier Oekraïense provincies moet president Vladimir Poetin een groot verlies slikken. Oekraïense troepen hebben namelijk de strategisch gelegen stad Lyman ingenomen. Enkele bondgenoten van Poetin vragen om zware tegenacties.

Oekraïense troepen wisten Lyman in de afgelopen dagen te omsingelen. Zaterdag kwam vanuit Rusland het bericht naar buiten dat de troepen zich hadden teruggetrokken. De stad werd door zo'n vijfduizend troepen verdedigd. Volgens het Kremlin gaat het om een "strategische terugtrekking". De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt zaterdagavond dat enkele Russische troepen nog weerstand bieden.

Lyman wordt als een belangrijke zege gezien voor Kyiv. De stad was een belangrijke logistieke plaats voor Russische operaties. Zo geldt het als het belangrijkste spoorwegknooppunt in het noorden van de provincie Donetsk. Nu kunnen Oekraïense troepen het gebruiken om door te stoten naar de provincie Luhansk.

Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren als Oekraïne daadwerkelijk een grootschalig offensief lanceert op Luhansk. Het is een van de vier provincies die Poetin nu als Russisch grondgebied beschouwt, naast Donetsk, Zaporizhzhia en Kherson. En bij aanvallen op Russisch grondgebied kunnen alle beschikbare middelen worden ingezet, waarschuwde Poetin al meermaals.

Bondgenoten willen inzet (kleinere) nucleaire wapens

Enkele bondgenoten vragen hem nu een schepje daar bovenop te doen. Zo hintte Poetins voorganger, Dmitry Medvedev, erop dat Poetin nu wel nucleaire middelen in moest gaan zetten. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov ging nog een stap verder: hij wil dat Poetin binnenkort al "kleine, strategische kernwapens" inzet en een staat van beleg gaat afkondigen.

Kadyrov wordt gezien als een belangrijke Poetin-bondgenoot, weet The Guardian. Poetin zei zelf eerder dat hij bij de verdediging van Rusland "geen middelen schuwt". Desondanks gaf het Kremlin meermaals aan dat berichten over nucleaire escalatie "onverantwoord" zijn. Rusland beschikt over het grootste nucleaire wapenarsenaal ter wereld.

Directeur kerncentrale gearresteerd, bloedige aanslag in Kupyansk

Ook bij de kerncentrale van Zaporizhzhia werd lange tijd gewaarschuwd voor een nucleaire ramp, door aanhoudende bombardementen. Zaterdag was er echter ander nieuws: de directeur van de centrale is gearresteerd en afgevoerd door Russische militairen.

Het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) maakt zich zorgen. De Russen zijn om een verklaring gevraagd, maar het Kremlin heeft nog niet op vragen gereageerd. Volgens werknemers van de centrale werd de directeur uit zijn auto gehaald en geblinddoekt afgevoerd, in een onbekende richting.

Ten slotte kwam er nieuws uit Kupyansk. Daar zouden bij een aanval op een burgerkonvooi zeker 24 mensen om het leven zijn gekomen, onder wie dertien kinderen en een zwangere vrouw. Volgens de regionale gouverneur zouden de burgers zijn doodgeschoten toen zij vluchtten voor Russische soldaten. Die berichten zijn niet bevestigd.

Het is de tweede dag op rij waarbij veel burgerslachtoffers vallen bij één aanval. Vrijdag kwamen bij een raketaanval op een burgerkonvooi in Zaporizhzhia 23 mensen om het leven.