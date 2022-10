Oekraïne heeft de strategisch belangrijke plaats Lyman weer heroverd op Rusland. Het Russische leger zegt zaterdagmiddag dat het zich heeft teruggetrokken uit het belangrijke spoorwegknooppunt in het noorden van de provincie Donetsk.

Eerder zei het Oekraïense leger al dat het Lyman had omsingeld. Zaterdag trok het leger de stad binnen. In de plaats zouden ongeveer vijfduizend Russische militairen zich hebben opgehouden.

"De troepen hebben zich teruggetrokken naar meer gunstig gelegen gebieden", meldt het Russische ministerie van Defensie.

Rusland veroverde de strategische plaats in mei. Volgens Oekraïense bronnen is de herovering van Lyman een belangrijke zege voor het land. Het Oekraïense leger kan daardoor makkelijker doorstoten naar de regio Luhansk. Zowel Donetsk en Luhansk zijn regio's die in handen zijn van Rusland.

President Vladimir Poetin hield vrijdag nog een grote toespraak waarin hij de vier regio's welkom heette bij Rusland. Een dag later moet hij een zwaar verlies erkennen. Lyman diende maandenlang als belangrijke logistieke plaats voor Russische operaties.