De directeur van de door Rusland bezette Oekraïense kerncentrale van Zaporizhzhia is vrijdag aangehouden door Russische militairen. Dat meldt het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom, dat verantwoordelijk is voor de centrale. Het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) maakt zich zorgen en vraagt de Russen om een verklaring.

Ihor Murashov werd aangehouden toen hij op weg was van de kerncentrale naar de stad Enerhodar. "Hij is uit de auto gehaald en geblinddoekt in een onbekende richting weggevoerd", schrijft Petro Kotin, een functionaris van de centrale, in een verklaring.

Over het lot van Murashov is vooralsnog verder niets bekend. Zijn kerncentrale in Zaporizhzhia is de grootste van Europa. De Russen veroverden de centrale in maart.

De situatie in en rond de centrale is al wekenlang gevaarlijk door beschietingen en bombardementen. Een team van het IAEA verbleef daarom tijdelijk in de centrale om de veiligheid te monitoren. Directeur-generaal Rafel Grossi bezocht de centrale zelf ook.

Kyiv en Moskou ontkennen achter de aanvallen te zitten. Nieuwe aanvallen in het gebied zouden extra gevoelig liggen: Rusland heeft Zaporizhzhia vrijdag geannexeerd en zegt dat het nu Russisch grondgebied is. Als Oekraïne daadwerkelijk een offensief begint, kan de Russische president Vladimir Poetin zwaardere middelen inzetten om de regio te verdedigen.