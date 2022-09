Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Russische annexatie van vier Oekraïense regio's wordt internationaal veroordeeld en leidt tot nieuwe sancties. Ondertussen gaat het Oekraïense tegenoffensief verder: troepen hebben de bezette stad Lyman in de regio Donetsk bijna omsingeld.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de annexatie van vier bezette Oekraïense regio's vrijdag officieel bevestigd. Het gaat om Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk en Donetsk.

De annexatie is internationaal streng veroordeeld. Zo kan Rusland rekenen op extra sancties van de Europese Unie, zeiden de leiders van de 27 EU-landen vrijdag.

De vier provincies en ook de Krim horen bij Oekraïne, stellen premier Mark Rutte en zijn 26 collega's. Ze roepen de rest van de wereld op de schijnreferenda in de deels bezette gebieden en de officiële annexatie door Poetin "klip en klaar te verwerpen".

De Amerikaanse president Joe Biden sprak van een "frauduleuze poging" om Oekraïens gebied te claimen. De VS reageert op de annexatie met nieuwe sancties, zei Biden. Die richten zich op individuen en andere partijen die de annexaties politiek of economisch steunen.

Zelensky reageert met versnelde aanvraag NAVO-lidmaatschap

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft versneld lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. De aanvraag kwam kort nadat Poetin de annexatie had bekendgemaakt.

"We hebben al bewezen dat we ons kunnen houden aan de normen van het bondgenootschap", aldus Zelensky in een videoboodschap op sociale media. Met de aanvraag voor versnelde toetreding zet Oekraïne volgens hem een "beslissende stap".

De kans lijkt klein dat Oekraïne op korte termijn kan toetreden. De kerngedachte van de NAVO is dat een aanval tegen een van de lidstaten geldt als een aanval tegen alle bondgenoten. Toetreding van Oekraïne zou dus tot grote escalatie kunnen leiden.

Oekraïens offensief gaat door

Terwijl de dag vooral in het teken stond van de illegale annexatie door Rusland, gaat Oekraïne door met het tegenoffensief. De pro-Russische separatistenleider Denis Pushilin zegt dat de situatie in Lyman in de regio Donetsk "zorgelijk" is geworden. Hij is bang de Oost-Oekraïense stad te verliezen aan de Oekraïense troepen, die de stad gedeeltelijk omsingeld hebben.

Volgens Pushilin hebben zijn soldaten nog wel de weg richting Svatove onder controle, maar die wordt ook regelmatig beschoten door de Oekraïners. Hij zegt de dorpen Dobrysheve en Jampil "niet meer volledig" in handen te hebben.

Volgens mediaberichten zou Oekraïne dat laatste dorp al veroverd hebben. Militaire experts denken dat de Russische troepen die nog in Lyman zitten al niet meer bevoorraad kunnen worden door de bijna volledige omcirkeling. De stad, die als belangrijk spoorknooppunt geldt, zou vrijdag of zaterdag nog bevrijd kunnen worden door de Oekraïners.

Burgers gedood bij aanval op humanitair konvooi

Bij een aanval op een humanitair konvooi in de Oekraïense regio Zaporizhzhia zijn veel doden en gewonden gevallen. Er zijn zeker dertig doden en 88 gewonden gevallen

Rusland ontkent dat en beschuldigt juist Oekraïne van de aanval.

De mensen zouden zijn beschoten toen ze met hun auto's in de rij stonden om naar het bezette gebied te reizen. Ze wilden daarnaartoe om familieleden op te halen en hulp te verlenen.

Oekraïne doodt door Moskou geïnstalleerde functionaris in Kherson

Een door Moskou geïnstalleerde functionaris in de door Rusland bezette Oekraïense regio Kherson is omgekomen door een aanval van Oekraïense troepen.

Alexei Katerinichev, het plaatsvervangend hoofd van de beveiliging van het bestuur van Kherson, werd volgens Russische staatspersbureaus gedood door een raketaanval in het centrum van Kherson. Katerinichev bekleedde zijn functie sinds anderhalve maand.

Zowel Kherson als Zaporizhzhia is door Rusland geannexeerd.