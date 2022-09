De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag tijdens een toespraak de annexatie van vier bezette Oekraïense regio's officieel bevestigd. Het gaat om Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk en Donetsk. "Er zijn vier nieuwe Russische regio's. Dit is de wil van miljoenen mensen", zei hij.

Volgens Poetin wonen in de regio's vooral veel etnische Russen die voor Rusland hebben gevochten. Hij zegt dat deze inwoners zijn "gegijzeld" door de "wrede Oekraïense overheid".

Verder beweert hij dat "ook in deze gebieden" veel mensen tegen hun wil van het "moederland" werden gescheiden toen de Sovjet-Unie begin jaren negentig uiteenviel. Poetin ziet de inwoners daarom als onderdeel van het Russische volk. De president houdt vol dat hij niet uit is op een herstel van de Sovjet-Unie.

De Russische president vraagt zijn Oekraïense ambtgenoot om het tegenoffensief in de gebieden te staken. In plaats daarvan wil Poetin terugkeren naar de onderhandelingstafel. Die kans lijkt nihil, aangezien Oekraïne succes boekt met het tegenoffensief.

Kyiv bevestigde eerder op vrijdag zijn bevrijdingsplannen door te zetten. In de Oekraïense hoofdstad vindt vandaag topoverleg plaats. "Wij zullen de gebieden met al onze middelen beschermen", waarschuwt Poetin. Ook bekritiseert hij de houding van het Westen, dat Oekraïne volop steun biedt: "Jullie zijn bang voor de Russische cultuur."

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur in Nederland op het matje vanwege de annexatie van Oekraïense gebieden. "Onze boodschap is helder: Oekraïens grondgebied moet en zal Oekraïens grondgebied blijven."

Kremlin heeft grenzen van bezette provincies nog niet duidelijk

Het Kremlin publiceerde eerder op de dag een verklaring met daarin de landsgrenzen die het wil aanhouden voor Donetsk en Luhansk. Het gaat om de volledige provincies, oftewel de grenzen die de zelfbenoemde volksrepublieken in 2014 zelf hanteerden.

De gebieden waren al niet volledig in handen van de separatisten. Poetin houdt desondanks de in 2014 opgegeven grenzen aan. Voor Zaporizhzhia en Kherson moeten de grenzen nog worden vastgesteld.

"Aanvallen op die regio's beschouwen we als aanvallen op Russisch grondgebied", waarschuwde het Kremlin. Het is kortweg een herinnering dat Poetin bij aanvallen op zijn land extra middelen kan inzetten. Militaire experts waarschuwen daarom al wekenlang voor nucleaire dreiging. Daar is volgens het Kremlin dan weer geen sprake van.

Kremlin hield schijnreferenda over toetreding tot Rusland

In de vier regio's werden de afgelopen week schijnreferenda gehouden. Mensen werden gedwongen om te stemmen over toetreding tot Rusland en de uitslag stond al vast: in de gebieden waren vrijwel alleen nog etnische Russen achtergebleven.

Het Westen, waaronder grootmachten als de Verenigde Staten, erkent de uitslagen van de schijnreferenda niet. Poetin heeft er een heel andere kijk op: "Mensen hebben hun keuze gemaakt en die is definitief."