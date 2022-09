Het Kremlin heeft vrijdag voorafgaand aan de annexatie van vier bezette Oekraïense regio's verduidelijkt welke gebieden het straks als Russisch beschouwt. Het gaat om de volledige provincies Donetsk en Luhansk. Van Zaporizhzhia en Kherson moeten de grenzen nog worden vastgesteld. Vanmiddag om 14 uur houdt de Russische president Poetin een toespraak.

Geen enkele van de vier regio's is momenteel onder de volledige controle van Rusland. Zo bezetten de Russen slechts 60 procent van Donetsk.

Ondanks dat zal Rusland de niet veroverde gebieden ook al als eigen beschouwen. "En elke aanval op onze nieuwe territoria, is een aanval op Rusland", meldt het Kremlin opnieuw. Om 14.00 uur (Nederlandse tijd) houdt president Vladimir Poetin een toespraak over de plannen.

Luhansk en Donetsk riepen zichzelf in 2014 uit tot volksrepubliek. Dat gebeurde middels schijnreferenda: ze werden georganiseerd door pro-Russische separatisten en tegenstemmers sloegen op de vlucht. Controle op de stemmingsuitslag was er niet. Volgens separatisten stemden vrijwel alle kiezers voor toetreding tot Rusland.

De gebieden waren al niet in volledige handen van de separatisten. Poetin wil desondanks de grenzen die in 2014 zijn aangegeven, aanhouden.

Het is dus nog onduidelijk met welk gebied Poetin genoegen neemt in Kherson en Zaporizhzhia. Onderhandelingen met Oekraïne worden al tijden niet meer gehouden. Het Kremlin beweert dat Kyiv "niet openstaat" voor gesprekken.

Vrijwel geen land zal uitslag van referenda erkennen

Als Rusland de regio's Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Kherson vanmiddag definitief annexeert, kan de strijd om Oekraïne escaleren. Poetin zal de aanvallen op Oekraïense steden in die provincies voortaan bestempelen als "aanvallen op Russisch grondgebied". In die situatie kan Poetin meer middelen inzetten.

Militaire experts hebben de afgelopen weken onder meer gewaarschuwd voor nucleaire dreiging vanuit Rusland, maar het Kremlin doet die uitspraken af als "onverantwoord".

In de vier regio's werden de afgelopen week eveneens schijnreferenda gehouden. Mensen werden gedwongen om te stemmen over toetreding tot Rusland en de uitslag stond al vast: in de gebieden waren vrijwel alleen nog etnische Russen achtergebleven. Het Westen en grootmachten zoals de Verenigde Staten hebben aangegeven de uitslag van de referenda niet te erkennen.