De Russische president Vladimir Poetin heeft alle besluiten rondom de formele annexatie van de Oekraïense regio's Kherson en Zaporizhzhia ondertekend. Daardoor is Rusland een stap dichter bij de uitbreiding van zijn grondgebied. Om 14.00 uur (Nederlandse tijd) kondigt Poetin de uitbreiding officieel aan tijdens een ceremonie.

In de regio's Kherson en Zaporizhzhia werden deze maand schijnreferenda gehouden. De opkomst zou enorm zijn geweest en een overgrote meerderheid zou voor de annexatie van de gebieden zijn. In februari werden de zelfverklaarde republieken Donetsk en Luhansk al door de Russen erkend.

De ceremonie van vrijdag, waarbij ook een concert plaatsvindt, is op het Rode Plein in het centrum van Moskou. De inlijving van de vier regio's zal daar worden gevierd.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft de Russische plannen donderdag veroordeeld. Hij zei dat ze in strijd zijn met het internationaal recht en noemde ze een "gevaarlijke escalatie" van de oorlog in Oekraïne. "Dit mag niet worden geaccepteerd." Rusland veroordeelde Guterres' uitspraken en zei dat het niet aan hem is om politieke uitspraken te doen namens de hele VN.

Vrijdag stemt de VN-Veiligheidsraad over een plan voor veroordeling van de schijnreferenda die Rusland heeft gehouden. Het plan werd door de Verenigde Staten en Albanië opgesteld, maar maakt geen kans om te worden aangenomen. Rusland heeft vetorecht en kan het plan daarmee van tafel schuiven. Het plan moet dan worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN.

Het Westen en Kyiv erkennen de uitslag van de schijnreferenda niet en beschouwen de regio's dus nog gewoon als Oekraïens grondgebied.

Uitslag schijnreferenda stond al vast

Rusland maakte dinsdag de resultaten van de schijnreferenda in de vier bezette Oekraïense regio's bekend. De inwoners van Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk en Donetsk zouden met grote meerderheid hebben gestemd voor annexatie. Maar op het moment dat de mensen naar de stembus gingen, stond de uitslag al vast.

"De referenda zijn voorbij. De resultaten zijn duidelijk. Welkom thuis, in Rusland", zei de vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad en oud-president Dmitry Medvedev.

Meer dan 93 procent van de stemmers in Zaporizhzhia zou zich hebben uitgesproken voor annexatie, in Kherson zou het om 87 procent gaan.