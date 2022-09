De Russische president Vladimir Poetin heeft decreten ondertekend die de formele annexatie van de regio's Kherson en Zaporizhzhia een stap dichterbij brengen.

Het Kremlin heeft de decreten vrijgegeven. Hierin erkent Poetin de twee regio's als onafhankelijke territoria. Dit is een tussenstap die nodig is voordat Poetin aankondigt dat de regio's deel uitmaken van Rusland. Dat gaat naar verwachting vrijdag gebeuren.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft de Russische plannen donderdag krachtig veroordeeld. Hij zei dat de annexatie van de regio's "geen juridische waarde heeft en dat ze verdient te worden veroordeeld". Ook noemde hij de plannen in strijd met het internationaal recht en een "gevaarlijke escalatie" van de oorlog in Oekraïne. "Dit mag niet worden geaccepteerd."

De VN-Veiligheidsraad stemt vrijdag over een resolutie waarin de referenda in door Rusland bezet gebied van Oekraïne veroordeeld worden. De resolutie, die is opgesteld door de Verenigde Staten en Albanië, maakt geen kans om te worden aangenomen vanwege het vetorecht van Rusland, maar moet dan worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN.

Dinsdag maakten Russische officials de resultaten bekend van schijnreferenda in vier bezette regio's in Oekraïne. Behalve Kherson en Zaporizhzhia waren dit Luhansk en Donetsk. De inwoners van de regio's zouden met overweldigende meerderheid hebben gestemd voor annexatie. Op het moment dat de mensen naar de stembus gingen stond de uitslag echter al vast.

Waarnemers verwachten dat decreten over de Russische erkenning van Luhansk en Donetsk spoedig volgen.