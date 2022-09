Russische toeristen zijn vanaf vrijdag niet meer welkom in Finland, heeft buitenlandminister Pekka Haavisto donderdag bekendgemaakt. De Finse regering verwacht dat dit zal leiden tot een forse afname van het grensverkeer. Russen die familie willen bezoeken of voor werk of studie in Finland moeten zijn, blijven welkom.

Sinds Rusland vorige week een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde is het druk aan de grens tussen Finland en Rusland. Rond het afgelopen weekend kwamen 30.000 Russische burgers in het buurland aan.

Door de maatregel zal het voor Russische burgers niet langer mogelijk zijn om Finland als doorreisland te gebruiken in hun tocht naar andere Schengenlanden. Volgens Haavisto bracht dat de relatie van Finland met andere landen in gevaar.

Rusland kondigde vorige week aan 300.000 reservisten op te roepen om mee te vechten in Oekraïne. Vrijwel meteen stegen de prijzen van vliegtickets waarmee Russen het land kunnen verlaten en veel vluchten naar bestemmingen als Istanboel, Dubai, Belgrado en Bakoe waren volgeboekt.

Niet alleen in Finland is het druk aan de grens. Al bijna 100.000 Russen reisden naar buurland Kazachstan. In Georgië arriveren al twee keer zo veel Russen als voorheen. Armenië en Georgië maakten weken geleden al melding van de komst van een groot aantal Russen.

Binnen de Europese Unie is er discussie over het opvangen van Russische deserteurs. Als het aan Polen en de Baltische staten ligt, komt er niemand meer binnen. Andere landen, waaronder Nederland, zijn tegen het sluiten van de grenzen.