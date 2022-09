Rusland beschouwt de vier Oekraïense gebieden die het bezet vanaf vrijdag officieel als Russisch grondgebied. Dat laat het Kremlin donderdag weten. Het gaat om Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporizhzhia. In die gebieden werden de afgelopen week schijnreferenda gehouden: mensen konden naar de stembus om over toetreding tot Rusland te stemmen, maar de uitslag stond al vast.

Dat komt doordat in die gebieden vooral nog etnische Russen wonen. De Oekraïners zijn gevlucht voor de Russische invasie. De overgebleven inwoners zouden bovendien zijn gedwongen om hun stem uit te brengen.

Als Rusland de gebieden daadwerkelijk annexeert, heeft het zo'n 20 procent van Oekraïne in handen, inclusief de Krim. Ook kan president Vladimir Poetin iedere Oekraïense aanval op de gebieden zien als een directe aanval op Russisch grondgebied. Daardoor kan hij meer middelen inzetten in de oorlog.

Poetin gaat vrijdag tijdens een toespraak verder in op zijn plannen. Oekraïne had eerder al gezegd dat de uitslagen van de schijnreferenda niets aan de situatie veranderen. Kyiv wil de "tijdelijk bezette gebieden" nog altijd bevrijden. Ook de Europese Unie had al aangekondigd dat de uitslagen van de schijnreferenda niet worden erkend.

De door Rusland benoemde leiders van de bezette regio's zijn donderdag al in Moskou gearriveerd. Zij zijn vrijdag bij de ceremonie aanwezig om de overeenkomst met Rusland te ondertekenen.

Volgens de officiële uitslagen van de referenda heeft 98 procent van de stemmers in Luhansk voor toetreding gestemd. In Kherson stemde 87 procent voor en in Zaporizhzhia ruim 93 procent. In Donetsk lag de uitslag het hoogst met ruim 99 procent.