De referenda die in de bezette gebieden van Oekraïne zijn gehouden over aansluiting bij Rusland zijn "illegaal en de uitslagen zijn vervalst". Dat zei buitenlandcoördinator Josep Borrell van de Europese Unie woensdag. De stembusgang is volgens hem een nieuwe schending van de Oekraïense landsgrenzen.

Volgens de machthebbers in de bezette gebieden hebben bijna alle kiezers hebben zich uitgesproken voor aansluiting bij de Russische Federatie. Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda al meermaals schijnvertoningen genoemd waarvan de uitslag al vaststond.

Mogelijk stelt de Russische president Vladimir Poetin vrijdag in een toespraak in het Russische parlement dat het land de gebieden annexeert. De bezette gebieden beslaan naar schatting 15 procent van Oekraïne.

In gebieden waar mensen kunnen stemmen, zijn veel inwoners gevlucht. Ook wordt er nog gevochten. Door de Russische invasie zijn veel Oekraïners uit die gebieden verjaagd.

Er wonen bijna alleen nog Oekraïners die het met Rusland eens zijn en etnische Russen. Die hebben er wel oren naar om hun woongebied Russisch grondgebied te laten worden.

Rusland claimt grote overwinning

Rusland claimt een grote overwinning bij de referenda. Meer dan 98 procent van de stemmers in Luhansk zou zich hebben uitgesproken voor annexatie. In Zaporizhzhia was dit ruim 93 procent en in Kherson 87 procent. In de regio Donetsk stemde ruim 99 procent voor annexatie, aldus de Russen.

Oekraïne heeft in een reactie laten weten dat het land doorgaat met het bevrijden van de "tijdelijk bezette gebieden". Kyiv heeft daarbij opgeroepen "aanzienlijk meer" militaire hulp te sturen en meer sancties tegen Rusland af te kondigen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft benadrukt dat het Duitse beleid voor Rusland en Oekraïne niet verandert door de "nepreferenda".