Bijna 100.000 Russen zijn sinds afgelopen woensdag naar buurland Kazachstan gereisd. Het lijkt erop dat zij de door president Vladimir Poetin aangekondigde gedeeltelijke mobilisatie op die manier proberen te ontlopen. Autoriteiten in Kazachstan melden dat het land moeite heeft om de groep op te vangen. Veel hotels en hostels zijn volgeboekt en de huren zijn gestegen.

Sommige Kazachstanen roepen nu op de grens met Rusland tijdelijk te sluiten, maar dat is president Kassym-Jomart Tokayev niet van plan. "De meesten zijn door de wanhopige situatie genoodzaakt te vertrekken", zei hij in een toespraak. "We moeten voor hen zorgen en hun veiligheid garanderen."

Tokayev gaat de situatie wel bespreken met Moskou, zei hij. Zijn binnenlandminister heeft gezegd de periode dat Russen zonder visum of paspoort in Kazachstan kunnen verblijven te willen verkorten. Kazachstan en Rusland delen een grens van 7.600 kilometer, de op een na langste grens ter wereld.

Er woont een grote Russische minderheid in de voormalige Sovjetstaat. Russisch wordt veel gesproken in het land. Toch stelt Kazachstan zich terughoudend op als het gaat om de oorlog in Oekraïne.

Door Poetins gedeeltelijke mobilisatie worden zo'n 300.000 reservisten opgeroepen om mee te vechten tegen Oekraïne. Veel Russen vrezen dat dit pas het begin is en dat later veel meer dienstplichtigen zich aan het front moeten melden.

Een satellietfoto toont lange rijen auto's en vrachtwagens op weg naar de Georgisch-Russische grens. Een satellietfoto toont lange rijen auto's en vrachtwagens op weg naar de Georgisch-Russische grens. Foto: AFP

Ook andere buurlanden melden toename aantal vluchtende Russen

Om dat te ontlopen, reizen de Russen niet alleen naar Kazachstan. Ook andere landen, zoals Georgië en Finland, maken melding van een toenemend aantal Russen bij de grenzen.

Zo is in Georgië het aantal arriverende Russen sinds Poetins oproep verdubbeld. Dagelijks komen daar nu ongeveer tienduizend Russen aan. Ze kunnen een jaar zonder visum in Georgië verblijven.

Finland ziet een stijging van 80 procent. Afgelopen weekend passeerden bijna zeventienduizend Russen de grens tussen Rusland en Finland. De Finse regering is wel wat strenger voor hen. Diegenen met een toeristenvisum mogen het land niet in, al worden soms uitzonderingen gemaakt op humanitaire gronden. Finland is bang een overgangsland te worden voor vluchtende Russen.