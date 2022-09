Het kabinet gaat de steun aan Oekraïne intensiveren, schrijft premier Mark Rutte maandag op Twitter. "Meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland."

Daarmee reageert het kabinet op de mobilisatie van troepen in Rusland en de schijnreferenda die Rusland hield in bezet gebied in Oekraïne.

"De bescherming van Europa is voor onze veiligheid cruciaal", aldus de premier. Vorige week zei hij bij de Verenigde Naties dat Poetin "en zijn agressieoorlog moet worden gestopt".

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op Twitter een "productief" gesprek met Rutte gehad te hebben. Nederland en Oekraïne zijn het volgens hem "unaniem" eens dat extra sancties tegen Rusland nodig zijn na het houden van de schijnreferenda.

De premier maakte niet bekend wat het kabinet precies gaat uittrekken voor wapens of andere middelen. Het kabinet deelt informatie daarover slechts spaarzaam, om zo Rusland niet wijzer te maken dan nodig.