Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij de Russische dreiging met kernwapens en de reactie van het Westen daarop.

De reactie op de Russische dreiging met atoomwapens was nogal alarmistisch. Die redenering (die vorige week voortdurend in de media werd herhaald) luidt als volgt: met de (inderdaad) belachelijke referenda zou Poetin stukken Oekraïens grondgebied 'Russisch maken', dus zijn oorlog in een zelfverdedigingsoorlog omtoveren. Hij zou dat ook met kernwapens kunnen doen. In een nóg verdergaande redenering zou Poetin atoomwapens tegen de NAVO kunnen inzetten, want eigenlijk was dat de agressor.

Nu weet je het met een mad man als Poetin nooit zeker, maar die redenering deugt niet. Niet alleen heeft Poetin dit dreigement al eerder geuit ("dit is geen bluf") en hebben beide kemphanen het nooit uitgesloten om als eerste het atoomwapen te gebruiken, maar de redenering dat Rusland na de inlijvingsreferenda zelf zou worden aangevallen gold natuurlijk al lang voor het in 2014 geannexeerde Krim-schiereiland.

Daar werden op 9 augustus Russische gevechtsvliegtuigen vernietigd op de Saki-basis. CNN berichtte op 17 augustus al dat Oekraïne daarachter zat. De Oekraïense stafchef Valery Zalogny erkende dat op 9 september openlijk en zei dat het nog maar het begin was.

'Dit is geen bluf' zei hij eerder

Het was dus bangmakerij van Poetin, en sommigen vonden het zelfs zwak dat hij in herhaling was gevallen. De woorden "dit is geen bluf" waren zelfs een letterlijke herhaling uit zijn 'doomsdayspeech' van 1 maart 2018. Een beetje sneu, maar het is niemand opgevallen.

De Washington Post prees de "strategische ambiguïteit" van de Amerikaanse reactie - een deftige term voor "we zien wel". Op 23 september onthulde de krant wat insiders al vermoedden: er was geheim nucleair boodschappenverkeer tussen Washington en Moskou. Dat is overigens al sinds 1963 zo, om Cuba-achtige crises zoals in 1962 te voorkomen.

Dreiging met een atoomwapen is misschien wel effectiever dan daadwerkelijke inzet, want militair gesproken heb je weinig aan verwoesting en een gifwolk die ook je eigen soldaten doodt. En misschien doet de radeloze Poetin alleen maar een ondergrondse kernproef als hij het atoomproefverbod heeft opgezegd. Ernstig, maar daar zou je nog 'niet-nucleair' op kunnen reageren. Hoe dan ook: laat je niet bij voorbaat bang maken, we zien wel.

Westerse wapenstroom gaat gewoon door

De westerse wapenstroom gaat dus gewoon door. Niets wijst erop dat Oekraïne inbindt en het tegenoffensief nu staakt. Sterker nog: er zijn signalen dat de oorlogsretoriek van Poetin en de quasimobilisatie de 'nu doorpakken'-mentaliteit alleen maar sterkt.

NAVO-chef Jens Stoltenberg zegt dat westerse landen er nu juist een schepje bovenop moeten gooien. En dat ze voorrang moeten geven aan wapens voor Oekraïne boven het aanschaffen van eigen spullen.

De zogenaamde 'Ringtausch' zou best een duwtje in de rug kunnen krijgen, nu de Duitsers een overeenkomst met Slovenië hebben gesloten om dat land van pantsermateriaal te voorzien. Zo stellen ze de Slovenen weer in staat soortgelijk materiaal door te schuiven naar Oekraïne.

Ik vind het niet toevallig dat deze week allerlei berichten zijn uitgelekt over min of meer geheime leveranties aan Oekraïne. Zo werd bekend dat Oekraïne van Israël inlichtingen gaat krijgen of zelfs al krijgt over zwakke plekken van Iraanse Shahed-136-drones, waarvan Rusland zich zojuist heeft bediend. De Israëlische geheime dienst heeft een goede kijk op Iran.

'Onschuldige' vliegtuigen naar Oekraïne

Ook werd bekend dat de VS zijn 'onschuldige' transportvliegtuigen van het type C-130 met kruisraketten uitrust, hetzelfde geldt voor Oekraïense MIG-29s met Harm raketten, en deze aan Oekraïne gaat geven. Zo geven ze de Russen geen aanleiding om extra boos te worden en over 'rode lijnen' te klagen. Op die manier zoekt de VS naar nog meer creatieve oplossingen. Zeg maar: sluipwegen.

Ook werd vorige week vrijdag bekend dat scheepjes van de Amerikaanse kustwacht in Sebastopol (op de Krim) waren gezien, uitgerust met Oekraïense Neptune-raketten. Eerder in dezelfde week lekte uit dat Russische Kilo-onderzeeërs zich juist terugtrokken uit de Zwarte Zee. Ze waren bang om door die Oekraïense Neptune-raketten te worden vernietigd.

In een Fins blad werd gemeld dat de ring van veertien luchtverdedigingssystemen rond Sint-Petersburg is uitgedund tot tien, omdat die systemen haastig naar het Donetsbekken zijn getransporteerd. Een teken van paniek en improvisatie. Niet van bewuste planning in elk geval.

Dat is nog maar het topje van de ijsberg, durf ik te zeggen. Maar - disclaimer van jewelste - de rode lijn is in het hoofd van Poetin, niet het onze.