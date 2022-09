De Russische president Vladimir Poetin heeft Michail Misinzev aangesteld als onderminister van Defensie. Misinzev had een hoofdrol bij de belegering van de zuidelijke havenstad Mariupol, die in mei in handen viel van Rusland. In het gebied wordt nu een schijnreferendum gehouden over definitieve aansluiting bij Rusland.

Bij de militaire operatie van Rusland tegen Mariupol kwamen duizenden burgers om en werd een groot deel van de stad verwoest. Het leverde Misinzev de bijnaam "slachter van Mariupol" op.

Hij vervangt de ontslagen Dmitri Boelgakov. Die was al jarenlang actief als onderminister van Defensie. Er is geen officiële reden gegeven voor zijn vertrek, maar vermoedelijk was er kritiek op hem vanuit adviseurs van Poetin. Zij kunnen de geleden nederlagen in de oorlog maar moeilijk verkroppen.

Volgens een officiële verklaring krijgt Boelgakov een andere post, maar het is niet duidelijk om wat voor functie het gaat. Misinzev wordt als onderminister verantwoordelijk voor de logistieke operaties van het Russische leger.

Inwoners zouden worden gedwongen om te stemmen in schijnreferenda

In de tussentijd gaan de schijnreferenda in de door Rusland bezette delen van Oekraïne gewoon door. In Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporizhzhia zijn stembureaus voor de tweede dag op rij geopend.

De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien die volksraadplegingen als een schijnvertoning waarvan de uitslag al vaststaat. Zij erkennen de uitslag dan ook niet.

In gebieden waar gestemd kan worden zijn veel inwoners gevlucht en wordt ook nog gevochten. Door de Russische invasie zijn veel Oekraïners uit die gebieden verjaagd. Er wonen bijna alleen nog Oekraïners die het met Rusland eens zijn en etnische Russen. Die hebben er wel oren naar om hun woongebied Russisch grondgebied te laten worden.

Op sociale media gaan video-opnames rond waarop gewapende mannen mensen lijken te dwingen om hun stem uit te brengen. Kyiv claimt dat medewerkers van verkiezingscommissies samen met gewapende Russische militairen bij mensen thuis langsgaan om stembiljetten op te halen. Het stemmen duurt tot dinsdag.