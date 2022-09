Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Reddingswerkers hebben in totaal 436 lichamen geborgen die in het massagraf lagen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Izium. Verder zijn de schijnreferenda in veroverde Oekrainse gebieden van start gegaan.

Volgens de gouverneur van de provincie Kharkiv, Oleh Sinjehoebov, is het overgrote deel van de slachtoffers in het massagraf een gewelddadige dood gestorven. Er zijn stoffelijke resten gevonden met touwen om de nek, vastgebonden handen en gebroken ledematen.

Hij zei dat in totaal tweehonderd forensisch deskundigen, politieagenten en medewerkers van nationale hulpdiensten betrokken waren bij de opgravingen, die een week hebben geduurd.

Sinjehoebov voegde er nog aan toe dat dit niet het enige massagraf in de regio Kharkiv is. Op zeker drie andere plaatsen zijn vergelijkbare graven gevonden.

36 Weer nieuwe graven gevonden in door Oekraïne bevrijd gebied

Schijnreferenda in Oekraïense regio's van start

In bezette Oekraïense gebieden zijn vrijdag referenda over aansluiting bij Rusland van start gegaan. De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien die volksraadplegingen als een schijnvertoning waarvan de uitslag al vaststaat. Zij erkennen de uitslag dan ook niet.

De referenda worden gehouden in Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Kherson. Het stemmen duurt tot dinsdag.

In gebieden waar gestemd kan worden zijn veel inwoners gevlucht en wordt ook nog gevochten. Door de Russische invasie zijn veel Oekraïners uit die gebieden verjaagd.

Er wonen bijna alleen nog Oekraïners die het met Rusland eens zijn en etnische Russen. Die hebben er wel oren naar om hun woongebied Russisch grondgebied te laten worden.

175 Opnieuw 'schijnreferenda' in Oekraïne: zo ging dat in de Krim

Ook VN stelt oorlogsmisdaden vast

De onderzoekscommissie van de Verenigde Naties (VN) concludeert dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd tijdens de oorlog in Oekraïne. De commissie werd in mei gevormd om Russische gevechtshandelingen in Oekraïne te onderzoeken en stelt nu dat er "Russische bombardementen op burgerdoelen zijn geweest, executies zijn uitgevoerd en er is gemarteld en gruwelijk seksueel geweld is gepleegd".

De Noorse commissievoorzitter Erik Møse zei tegen de Mensenrechtenraad van de VN dat er genoeg bewijzen zijn verzameld voor de stelling. Het was de eerste update van het onderzoek van de driekoppige commissie voor de VN-raad.

Het onderzoek was geconcentreerd op de regio's Kyiv, Chernihiv, Kharkiv en Sumy, maar moet verdergaan in andere streken. De Oekraïense autoriteiten zeiden al langer te kunnen bewijzen dat Russische troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Buurlanden melden aanhoudende stroom vertrekkende Russen

Sinds de woensdag afgekondigde gedeeltelijke mobilisatie in Rusland blijft de drukte bij de grenzen met de buurlanden toenemen. Zo spraken Finse grenswachten vrijdag van een ruime verdubbeling van het verkeer vanuit Rusland vergeleken met een week ervoor. Ook buurlanden Kazachstan, Armenië en Georgië melden fors groeiende aantallen Russen bij hun grenzen.

De grenswacht van Kazachstan zegt dat de situatie onder "speciale controle" staat. Het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken deed een beroep op de "tradities van gastvrijheid" van zijn burgers, nu zij al te maken hebben met stijgende kosten van levensonderhoud. Volgens het ministerie kunnen de infrastructuur en dienstensector van het land de "uitdagingen van migratie" het hoofd bieden.

Armenië en Georgië in de zuidelijke Kaukasus meldden eerder al massale aankomsten van Russen. Veel Russen arriveren er met de auto, nu vluchten zijn volgeboekt. Deze bestemmingen zijn vooral populair omdat Russen in de betreffende landen geen visum nodig hebben. Daarnaast wordt er veel Russisch gesproken. Ook bij de Russische grens met Mongolië staan volgens mediaberichten lange rijen.

Drukte bij de Fins-Russische grens Drukte bij de Fins-Russische grens Foto: AP

Rutte roept landen bij VN op zich achter Kyiv te scharen

De wereld moet zich vierkant achter Oekraïne scharen. Die oproep deed premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij riep de landen op om "standvastig te zijn tot vrede, vrijheid en de territoriale integriteit van Oekraïne volledig zijn hersteld".

Rutte haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin en zijn "gevaarlijke wereldbeeld". Poetins "agressieoorlog moet worden gestopt". Dit gaat over onze gemeenschappelijke toekomst, zei hij. "We moeten de grondbeginselen van het VN-Handvest handhaven."

Het kabinet maakt zich zorgen over de steun voor de Russische zienswijze over de oorlog in onder meer Afrika. Moskou probeert daar steun te verwerven. Onlangs nog bracht de Russische minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan een aantal Afrikaanse landen. Maar Rusland is verantwoordelijk voor de honger die door de oorlog ontstaat, benadrukte Rutte.