In bezette Oekraïense gebieden zijn vrijdag referenda over aansluiting bij Rusland van start gegaan. De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien die volksraadplegingen als een schijnvertoning waarvan de uitslag al vaststaat. Zij erkennen de uitslag dan ook niet.

De referenda worden gehouden in Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Kherson. Het stemmen duurt tot dinsdag.

In gebieden waar gestemd kan worden zijn veel inwoners gevlucht en wordt ook nog gevochten. Door de Russische invasie zijn veel Oekraïners uit die gebieden verjaagd. Er wonen bijna alleen nog Oekraïners die het met Rusland eens zijn en etnische Russen. Die hebben er wel oren naar om hun woongebied Russisch grondgebied te laten worden.

Daardoor staan de uitkomsten van de referenda al vast. Het Westen heeft inmiddels aangekondigd de uitkomst niet te erkennen.

De referenda waren eerst gepland voor half september. Ze werden toen afgeblazen omdat er te veel werd gevochten in de gebieden. Daarna werd 4 november genoemd als mogelijke datum. Nu zijn de referenda alsnog naar voren gehaald, omdat Oekraïne veel sneller land herovert dan werd verwacht.

175 Opnieuw 'schijnreferenda' in Oekraïne: zo ging dat in de Krim

Experts vrezen dat Rusland zwaardere wapens inzet

Rusland wil de referenda gebruiken om aan te tonen dat de bezette gebieden geen Oekraïens maar Russisch grondgebied zijn. Als de Oekraïense tegenaanval verder doorstoot naar het oosten, kan de Russische president Vladimir Poetin claimen dat het een aanval is op Russisch grondgebied. Dat is belangrijk, omdat hij dan volgens de Russische wet meer en zwaardere middelen mag inzetten.

De recentste stand van zaken in Oekraïne. De recentste stand van zaken in Oekraïne.

Experts vrezen dat "de verdediging van Rusland" voor Poetin een reden kan zijn om kernwapens in te zetten. Poetin zelf zei woensdag dat hij "alle beschikbare middelen" zal inzetten om Rusland te beschermen. Hij voegde eraan toe dat hij niet bluft.

Poetins vertrouweling en oud-president Dmitry Medvedev heeft gedreigd met de inzet van "alle wapens, inclusief strategische kernwapens" om geannexeerd grondgebied te verdedigen.

Het is niet de eerste keer dat dergelijke referenda worden gehouden. Dat gebeurde ook in aanloop naar de annexatie van het schiereiland de Krim in 2014. Daar stemde volgens de officiële uitslag zo'n 97 procent van de kiezers voor aansluiting bij Rusland.