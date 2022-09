Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland heeft bekendgemaakt welke groepen vrijstelling kunnen krijgen voor de gedeeltelijke mobilisatie. En het Britse ministerie van Defensie denkt dat het nog wel even kan duren voordat de extra opgeroepen militairen gevechtsklaar zijn.

Het Russische ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt welke groepen mensen vrijgesteld kunnen worden van de gedeeltelijke militaire mobilisatie. President Vladimir Poetin riep woensdag 300.000 reservisten op.

Uitzonderingen zijn werknemers in de wapenindustrie, mensen die tijdelijk ongeschikt zijn bevonden en mensen met een beperking. Ook wordt er gekeken naar familieomstandigheden. Zo kunnen Russen die zorgen voor een familielid of inwoners met vier of meer kinderen onder de zestien vrijstelling krijgen. De uitzondering geldt ook voor mensen van wie de alleenstaande moeder vier of meer kinderen onder de acht heeft.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je regelmatig een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in Oekraïne ontvangen?

Russische mobilisatie kan maanden duren

Het kan maanden duren voordat alle opgeroepen reservisten gevechtsklaar zijn. Het Britse ministerie van Defensie schrijft in zijn dagelijkse inlichtingenupdate dat het Russische leger veel tijd nodig heeft om met de afgekondigde mobilisatie effect te sorteren.

Het Britse ministerie zegt te twijfelen aan Poetins vermogen om al die mensen überhaupt op te trommelen. "Het zal voor Rusland waarschijnlijk een logistieke en administratieve uitdaging zijn om 300.000 mensen te verzamelen."

De Britten denken dat de president met zijn besluit een aanzienlijk risico heeft genomen, omdat "zelfs een beperkte mobilisatie zeer onpopulair is onder een deel van de bevolking". Het Britse departement legt deze beslissing dan ook uit als een bewijs van het personeelstekort bij het Russische leger. "Rusland heeft geen vrijwilligers meer die willen vechten in Oekraïne."

EU broedt op nieuwe sancties

De Europese Commissie kondigde aan nieuwe sancties voor te bereiden en die aan de EU-landen voor te willen leggen. Buitenlandchef Josep Borrell noemt economische strafmaatregelen en sancties tegen specifieke personen en organisaties.

De EU broedt ook op het aanpakken van de Russische olie-inkomsten. Rusland verdient nu nog flink aan de verkoop van olie aan Europese lidstaten.

Net als de G7, de zeven rijkste industrielanden, moet de EU volgens de Commissie een prijsplafond instellen. Op die manier stroomt de Russische oorlogskas minder vol.

Rutte onderstreept belang Russische sancties ondanks hoge energieprijzen

Premier Mark Rutte is van plan de komende tijd het belang van de sancties tegen Rusland duidelijk te maken. De Kamer vraagt zich af of het kabinet de bevolking nog wel meekrijgt, nu de energieprijzen de pan uit rijzen en mensen financieel klem zitten.

"We mogen niet terug naar een tijdperk waarin het recht van de sterkste geldt", zei de premier donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Er is Kamerbrede steun voor de levering van militaire goederen aan Oekraïne. Ook staan de meeste partijen achter de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland.

Toch klinkt bij sommige Kamerleden een ander geluid. "Het kan niet zo zijn dat wij sancties in het leven roepen die onze mensen in Nederland meer pijn doen dan de mensen in Rusland", zei PVV-leider Geert Wilders woensdag.

Rusland laat krijgsgevangenen vrij in ruil voor politicus

Rusland heeft 205 krijgsgevangenen uit Oekraïne en 10 uit andere landen vrijgelaten. Volgens een Oekraïense functionaris zijn ze geruild voor onder anderen een pro-Russische politicus die maanden geleden is gearresteerd in Oekraïne. Kyiv zou op zijn beurt 55 Russische krijgsgevangenen hebben vrijgelaten.

De tien buitenlandse krijgsgevangenen, onder wie twee Amerikanen, zijn woensdag door Rusland vrijgelaten na bemiddeling door de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman.

De Oekraïense functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat ook 205 Oekraïense strijders die om de havenstad Mariupol hebben gevochten inmiddels zijn vrijgelaten.