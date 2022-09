Rusland heeft woensdag 205 Oekraïense en 10 krijgsgevangenen uit andere landen vrijgelaten. Volgens een Oekraïense functionaris is dat het gevolg van een ruil met onder anderen een pro-Russische politicus die maanden geleden al werd gearresteerd in Oekraïne. Kyiv zou op zijn beurt 55 Russische krijgsgevangenen hebben vrijgelaten.

De tien buitenlandse krijgsgevangenen, onder wie twee Amerikanen, werden woensdag door Rusland vrijgelaten na bemiddeling door de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman.

De Oekraïense functionaris bevestigde tegenover persbureau Reuters dat ook 205 Oekraïense strijders die om de havenstad Mariupol vochten zijn vrijgelaten door Rusland.

Een van de mannen die is vrijgelaten is Ilya Samoilenko. Deze 28-jarige strijder groeide uit tot een icoon: een man met een grote baard, een kunstoog en aan zijn rechterarm een haak in plaats van een hand.

Gevangenen vrij dankzij ruil met bondgenoot Poetin

Volgens de Oekraïense openbare zender Suspline vond de uitwisseling plaats in de buurt van de Noord-Oekraïense stad Chernihiv.

De gevangenen zouden zijn vrijgelaten na een ruil met de Oekraïense zakenman en politicus Viktor Medvedchuk. Hij is een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. De pro-Kremlin-politicus werd in het voorjaar gearresteerd door de Oekraïense regering toen hij probeerde onder zijn huisarrest uit te komen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had Rusland al eens eerder aangeboden om hem met gevangenen te ruilen.