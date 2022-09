In meerdere steden in Rusland zijn mensen woensdag de straat opgegaan om te protesteren. De Russen zijn het oneens met het besluit van president Vladimir Poetin om extra troepen op te roepen voor de oorlog in Oekraïne. Bij de protesten zijn al meer dan dertienhonderd mensen opgepakt.

Dit soort protesten zijn illegaal in Rusland. Daarom zijn al ruim dertienhonderd mensen opgepakt, zegt de Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info. Die arrestaties zouden in minstens 38 steden zijn gebeurd.

Journalisten zagen hoe in Moskou zeker vijftig mensen werden gearresteerd in een van de belangrijkste straten van de hoofdstad. In Sint-Petersburg voerde de politie in het centrum een bus vol arrestanten af.

Poetin maakte zijn besluit tot gedeeltelijke militaire mobilisering woensdag bekend in een toespraak. Daardoor zullen zeker nog eens 300.000 mensen worden opgeroepen voor militaire dienst. Als iemand geen gehoor geeft aan die oproep, kan diegene een celstraf van tien jaar krijgen.